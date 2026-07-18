7 Cara Mudah yang Jarang Disadari Ternyata Dapat Memperbaiki Hubungan yang Rusak Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha memperbaiki hubungan. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan yang rusak tidak selalu berakhir dengan perpisahan. Dalam banyak kasus, hubungan yang mulai renggang sebenarnya masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki. Sayangnya, banyak orang justru berfokus pada kesalahan pasangan, bukan pada kebiasaan kecil yang sebenarnya mampu mengembalikan kedekatan.



Psikologi menjelaskan bahwa kualitas sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar rasa cinta, tetapi juga oleh pola komunikasi, empati, dan konsistensi dalam menunjukkan perhatian. Bahkan, beberapa tindakan sederhana yang sering dianggap sepele justru memiliki dampak besar terhadap kesehatan hubungan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), jika hubungan Anda sedang terasa hambar, sering bertengkar, atau mulai kehilangan kehangatan, tujuh cara berikut layak dicoba.



1. Dengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menjawab



Kesalahan yang paling sering terjadi dalam sebuah hubungan adalah mendengarkan hanya untuk menyiapkan balasan. Saat pasangan berbicara, pikiran kita sering kali sudah sibuk menyusun argumen sendiri.



Menurut psikologi komunikasi, seseorang akan merasa lebih aman secara emosional ketika ia benar-benar didengarkan tanpa dihakimi. Rasa aman ini menjadi fondasi penting dalam membangun kembali kepercayaan.



Cobalah memberikan perhatian penuh saat pasangan berbicara. Hindari memotong pembicaraan, menyela, atau langsung memberi solusi jika tidak diminta. Terkadang seseorang hanya ingin didengar.



Kalimat sederhana seperti, "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu," sering kali jauh lebih menenangkan daripada nasihat panjang.



2. Akui Kesalahan Tanpa Menambahkan Pembelaan



Permintaan maaf yang disertai alasan justru sering terdengar seperti pembenaran.



Misalnya:



"Maaf aku terlambat, tapi macet."



atau



"Maaf aku marah, tapi kamu juga memancing."



Dalam psikologi, permintaan maaf yang efektif adalah pengakuan terhadap dampak yang dirasakan pasangan, bukan sekadar menjelaskan penyebabnya.



Cobalah mengatakan:



"Aku minta maaf karena membuatmu kecewa. Aku sadar tindakanku menyakitimu."



Pengakuan yang tulus membantu menurunkan sikap defensif sehingga konflik lebih mudah diselesaikan.



3. Berikan Sentuhan Fisik Sederhana



Sentuhan kecil sering diremehkan, padahal memiliki pengaruh besar terhadap kedekatan emosional.



Pelukan selama beberapa detik, menggenggam tangan, menepuk bahu, atau sekadar menyentuh lengan pasangan dapat membantu meningkatkan rasa nyaman.



Dalam psikologi, sentuhan yang hangat dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin, yang sering disebut sebagai "hormon ikatan". Hormon ini berperan dalam meningkatkan rasa percaya, mengurangi stres, dan mempererat hubungan.



Tentu saja, sentuhan harus dilakukan dengan menghormati kenyamanan dan persetujuan pasangan.



4. Ucapkan Terima Kasih untuk Hal-Hal Kecil



Semakin lama menjalin hubungan, semakin mudah kita menganggap perhatian pasangan sebagai sesuatu yang biasa.



Padahal, rasa dihargai merupakan salah satu kebutuhan emosional manusia.



Ucapan sederhana seperti:



Terima kasih sudah menjemputku.

Terima kasih sudah memasak.

Aku menghargai usahamu hari ini.



dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.



Psikologi positif menunjukkan bahwa rasa syukur yang diungkapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan dan memperkuat ikatan emosional.



5. Berhenti Mengungkit Kesalahan Lama



Ketika konflik muncul, banyak orang justru membuka kembali kesalahan yang sudah lama selesai.



Misalnya:



"Dulu kamu juga pernah melakukan hal yang sama."



Kebiasaan ini membuat pasangan merasa bahwa usaha memperbaiki diri tidak pernah dihargai.



Psikologi menyebut pola ini sebagai salah satu bentuk komunikasi destruktif karena menghambat penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.



Lebih baik fokus pada persoalan saat ini daripada membawa daftar panjang kesalahan masa lalu.



6. Luangkan Waktu Berkualitas Tanpa Gangguan Gadget



Banyak pasangan merasa sudah sering bersama, padahal sebenarnya hanya berada di tempat yang sama sambil sibuk dengan ponsel masing-masing.



Hubungan membutuhkan perhatian yang utuh.



Cobalah menyediakan waktu sekitar 20–30 menit setiap hari untuk benar-benar berbicara tanpa gangguan notifikasi, media sosial, atau pekerjaan.



Tidak perlu melakukan aktivitas yang mahal.



Minum teh bersama, berjalan santai, memasak, atau sekadar berbincang sebelum tidur sudah cukup untuk memperkuat koneksi emosional.



Dalam psikologi hubungan, kualitas interaksi jauh lebih penting daripada lamanya waktu yang dihabiskan bersama.



7. Fokus pada Perubahan Kecil yang Konsisten



Banyak orang berharap hubungan membaik setelah satu percakapan besar atau satu permintaan maaf.



Padahal perubahan hubungan lebih sering terjadi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Misalnya:



Menyapa pasangan dengan ramah setiap pagi.

Mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar.

Memberikan pujian yang tulus.

Menepati janji-janji kecil.

Mengingat hal-hal yang penting bagi pasangan.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa tindakan kecil yang dilakukan berulang kali lebih efektif membangun kembali kepercayaan dibandingkan perubahan besar yang hanya berlangsung sesaat.



Mengapa Cara-Cara Sederhana Ini Efektif?



Hubungan yang sehat dibangun melalui akumulasi pengalaman positif sehari-hari. Setiap interaksi kecil menjadi "tabungan emosional" yang memperkuat rasa percaya dan kedekatan.



Sebaliknya, kritik yang terus-menerus, sikap defensif, mengabaikan pasangan, dan komunikasi yang buruk dapat menguras tabungan tersebut hingga hubungan terasa rapuh.



Karena itu, memperbaiki hubungan bukan selalu tentang memberikan hadiah mahal atau membuat kejutan besar. Yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan emosional yang aman, penuh penghargaan, dan konsisten.



Kapan Sebaiknya Mencari Bantuan Profesional?



Tidak semua hubungan dapat diselesaikan hanya dengan mengubah kebiasaan sehari-hari. Jika konflik terus berulang, komunikasi selalu berujung pertengkaran, atau terdapat kekerasan fisik maupun emosional, mencari bantuan psikolog atau konselor pasangan dapat menjadi langkah yang bijaksana.



Bantuan profesional bukan tanda bahwa hubungan gagal, melainkan bentuk komitmen untuk menemukan cara berkomunikasi yang lebih sehat.



Penutup



Hubungan yang rusak tidak selalu berarti cinta telah hilang. Sering kali, yang memudar adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu membuat hubungan terasa hangat.



Mulailah dari hal sederhana: mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengakui kesalahan tanpa membela diri, menunjukkan rasa terima kasih, meluangkan waktu berkualitas, serta melakukan perubahan kecil secara konsisten. Langkah-langkah ini mungkin tampak sepele, tetapi menurut psikologi, justru kebiasaan sederhana itulah yang menjadi fondasi hubungan yang lebih sehat dan langgeng.



