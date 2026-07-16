Orang Tanpa Selera Humor dan IQ Rendah, Biasanya Menganggap 8 Hal Ini Terlalu Serius

Ilustrasi orang dengan selera humor rendah (freepik)
JawaPos.com - Selera humor sering dianggap sebagai salah satu tanda kemampuan seseorang dalam melihat situasi dari berbagai sudut pandang.
Dalam psikologi, kemampuan menikmati humor berkaitan dengan fleksibilitas berpikir, kecerdasan emosional, serta pemahaman terhadap konteks sosial.
Namun, penting dipahami bahwa selera humor tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai tingkat kecerdasan seseorang.
Meski begitu, orang yang memiliki pola pikir sangat kaku sering kali cenderung memandang berbagai hal secara terlalu serius, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak memerlukan respons berlebihan.
Humor memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain membantu mengurangi stres, humor juga mempererat hubungan sosial, meningkatkan komunikasi, dan membuat seseorang lebih mudah beradaptasi dengan berbagai situasi.
Sebaliknya, ketika seseorang selalu memaknai segala sesuatu secara harfiah atau sulit melihat sisi ringan dari sebuah keadaan, interaksi sosial dapat terasa lebih kaku.
Meski demikian, setiap orang memiliki karakter, pengalaman, dan gaya humor yang berbeda.
Ada orang yang memang lebih serius secara alami, dan hal itu bukan berarti memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.
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