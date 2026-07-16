10 Tips Sederhana agar Tetap Terawat dan Percaya Diri Setelah Pensiun

JawaPos.com - Memasuki masa pensiun bukan berarti seseorang harus berhenti memperhatikan penampilan dan kesehatan diri. Dalam pandangan psikologi, kebiasaan sehari-hari memiliki peran penting dalam membentuk cara seseorang merawat diri, menjaga kepercayaan diri, dan tetap merasa nyaman dengan perubahan usia.

Kecantikan tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir, gaya hidup sehat, serta konsistensi dalam menjalani rutinitas positif. Sikap menerima diri dan menjaga keseimbangan hidup dapat membantu seseorang tetap terlihat segar dan memiliki aura positif.

Menurut perspektif psikologi, menjaga penampilan setelah pensiun dapat dilakukan melalui langkah-langkah sederhana, seperti memperhatikan kesehatan tubuh, membangun kebiasaan baik, serta memberikan waktu untuk merawat diri.

Meski demikian, penampilan setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi kesehatan, lingkungan, dan gaya hidup. Kebiasaan positif bukan hanya bertujuan untuk terlihat menarik, tetapi juga mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh kebiasaan yang sering dikaitkan dengan upaya menjaga kecantikan fisik dan rasa percaya diri setelah memasuki masa pensiun menurut psikologi. Berikut daftarnya.

1. Menggerakkan tubuh setiap hari tanpa memaksakan diri

Aktivitas fisik harian bukan tentang menurunkan berat badan atau mencapai target tertentu, melainkan tentang perasaan baik yang didapat dari gerakan tersebut.

Konsistensi dalam bergerak jauh lebih penting daripada intensitas tinggi yang melelahkan.

Pilihan aktivitas bisa berupa jalan kaki, yoga, berenang, atau sekadar peregangan ringan sambil menikmati kopi pagi.