8 Tips Membangun Relasi yang Tulus Tanpa Harus Banyak Basa-basi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Membangun hubungan yang baik dengan orang lain tidak selalu membutuhkan percakapan panjang atau obrolan yang penuh basa-basi. Dalam pandangan psikologi, kualitas sebuah relasi lebih banyak ditentukan oleh kedalaman koneksi, rasa saling memahami, dan kemampuan menghadirkan komunikasi yang bermakna.

Hubungan yang sehat biasanya terbentuk dari sikap tulus, perhatian emosional, serta keinginan untuk benar-benar memahami orang lain. Bahkan, pendekatan sederhana yang dilakukan dengan penuh ketulusan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dibandingkan interaksi yang hanya bersifat formal.

Psikologi menilai bahwa menjadi diri sendiri dan membangun komunikasi yang autentik dapat membantu seseorang menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan bertahan lama.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan tips yang dapat membantu membangun relasi tanpa harus mengandalkan banyak basa-basi. Berikut beberapa cara yang bisa diterapkan.

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian

Mendengarkan secara intens merupakan keterampilan fundamental untuk membangun hubungan yang bermakna.

Hal ini bukan sekadar menangkap kata-kata yang diucapkan, melainkan benar-benar memahami makna di balik perkataan tersebut.

Ketika seseorang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh, mereka akan merasakan nilai dan penghargaan yang tulus.

Praktik mendengarkan yang fokus dapat menghemat waktu karena kamu tidak perlu terjebak dalam percakapan yang dangkal.