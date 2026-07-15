Tak Perlu Perawatan Mahal, Ini 5 Cara Alami agar Kulit Bersih dan Cerah

Ilustrasi perawatan kulit dan rambut (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Memiliki kulit yang bersih dan bercahaya menjadi dambaan banyak orang. Demi mewujudkannya, tidak sedikit yang rela mengeluarkan biaya besar untuk membeli produk perawatan atau menjalani berbagai treatment kecantikan.
Namun, hasil yang diperoleh tidak selalu sesuai harapan, bahkan beberapa produk dengan kandungan tertentu berpotensi memicu iritasi atau memperparah masalah kulit.
Padahal, ada sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan kulit secara alami tanpa harus menguras kantong.
Mengutip English Jagran, berikut lima cara efektif yang layak dicoba.
1. Tidur dan olahraga yang cukup
Tidur yang cukup dan olahraga setiap hari sangat penting untuk mendapatkan kulit yang bersih.
Tidur yang cukup bantu mengatur hormon sekaligus mengurangi stres dan peradangan, sementara olahraga meningkatkan sirkulasi darah dan membuang racun dari kulit.
Kombinasi ampuh ini bantu membersihkan pori-pori, mengurangi jerawat, dan membuat kulit tampak berseri.
2. Pengobatan rumahan alami
Pengobatan rumahan alami juga dapat memberikan keajaiban.
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