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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 02.35 WIB

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, Ini 7 Kebiasaan yang Membuat Kulit Bermasalah

ilustrasi kulit yang berjerawat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kulit yang berjerawat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki kulit sehat tidak selalu bergantung pada produk perawatan yang digunakan. Terkadang, penyebab munculnya masalah seperti kulit kusam, kering, atau berjerawat justru berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari.

Berbagai aktivitas sederhana yang tampak sepele dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi kulit. Selain faktor seperti polusi dan stres, pola hidup serta cara memperlakukan kulit juga dapat menentukan kualitas kesehatan kulit seseorang.

Kabar baiknya, beberapa kebiasaan tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan perubahan sederhana dalam rutinitas harian. Dengan perawatan yang tepat dan gaya hidup yang lebih sehat, kondisi kulit dapat terjaga dengan lebih baik.

Dilansir dari NDTV, terdapat tujuh kebiasaan sehari-hari yang berpotensi menyebabkan masalah pada kulit beserta cara mengatasinya. Berikut daftarnya.

Kebiasaan 1: Tidur di sarung bantal yang kotor

Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi tidur di atas sarung bantal yang kotor membuat kulit wajah terpapar minyak, keringat, produk perawatan rambut, menjadikannya tempat berkembang biaknya bakteri.

Hal ini menyebabkan jerawat jamur, jerawat, dan iritasi.

Untuk mengatasi masalah ini, ganti sarung bantal setiap tiga hingga empat hari (jika Anda memiliki kulit berjerawat, pastikan untuk melakukannya sebagai prioritas).

Selain itu, untuk merawat kulit Anda, gunakan sarung bantal sutra/satin untuk mengurangi gesekan saat tidur dan penyerapan minyak wajah serta produk perawatan kulit.

Kebiasaan 2: Melewatkan sunscreen di dalam ruangan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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