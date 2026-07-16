Bukan Kebiasaan, Ini 8 Makna di Balik Orang yang Bergerak Perlahan

JawaPos.com - Setiap orang memiliki gaya komunikasi dan kebiasaan bergerak yang berbeda. Ada yang terbiasa berbicara cepat dan bergerak gesit, sementara sebagian lainnya lebih nyaman berjalan maupun berbicara dengan tempo yang lebih tenang.

Cara seseorang berbicara dan bergerak terkadang dikaitkan dengan karakter atau pola perilaku tertentu. Dalam pandangan psikologi, kebiasaan tersebut dapat mencerminkan beberapa aspek kepribadian, meskipun tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai seseorang.

Orang yang berjalan dan berbicara secara perlahan sering kali dianggap memiliki gaya interaksi yang berbeda, mulai dari cara memproses informasi hingga bagaimana mereka merespons lingkungan sekitar.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan berjalan dan berbicara lambat. Berikut delapan di antaranya.

1. Merasa nyaman dengan diri sendiri

Orang yang cenderung berjalan dan berbicara lambat sering kali menunjukkan rasa percaya diri.

Mereka tidak terburu-buru mengikuti perkembangan dunia di sekitar mereka.

Sebaliknya, mereka memilih bergerak sesuai kecepatan sendiri, menunjukkan tingkat kepuasan terhadap diri sendiri.

2. Pendengar yang baik