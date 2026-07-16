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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.47 WIB

Bukan Sekadar Genetik, Ini 7 Kebiasaan yang Membantu Memperlambat Penuaan

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi - Image

Tips rahasia awet muda hingga usia 70-an menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi tetap terlihat muda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Dalam pandangan psikologi, kebiasaan sehari-hari, cara berpikir, serta gaya hidup seseorang juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental seiring bertambahnya usia.

Penuaan merupakan proses alami yang dialami setiap orang, tetapi pola hidup yang sehat dan kebiasaan positif dapat membantu seseorang tetap aktif, bugar, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Psikologi menilai bahwa keseimbangan antara kesehatan tubuh, kondisi emosional, dan pola pikir positif dapat memberikan dampak baik terhadap cara seseorang menjalani masa lanjut usia.

Meski tidak ada cara untuk menghentikan proses penuaan sepenuhnya, menjaga kebiasaan sehat secara konsisten dapat membantu mempertahankan kebugaran dan rasa percaya diri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh kebiasaan yang sering dikaitkan dengan upaya menjaga penampilan dan semangat tetap muda hingga usia 70-an menurut psikologi. Berikut tips yang dapat diterapkan.

1. Memelihara pola pikir optimis

Kekuatan pikiran memiliki pengaruh luar biasa terhadap penampilan fisik seseorang.

Orang-orang yang tetap terlihat segar di usia senja cenderung memiliki pandangan hidup yang cerah dan positif.

Mereka tidak terjebak dalam spiral negatif atau terus-menerus mengeluhkan proses penuaan yang dialami.

Kemampuan adaptasi dan keterbukaan terhadap perubahan menjadi ciri khas yang membantu mereka mempertahankan vitalitas tubuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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