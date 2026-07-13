Introvert Bukan Hanya Suka Menyendiri, Ini 5 Fakta Ilmiah di Baliknya

Ilustrasi otak introvert (freepik)
JawaPos.com - Istilah introvert dan ekstrovert pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung pada awal abad ke-20 dan hingga kini masih menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai kepribadian manusia.
Meski sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karakter introvert masih kerap disalahartikan. Banyak orang menganggap introvert hanya sebagai individu yang tidak suka bersosialisasi atau menghindari keramaian, padahal sifat ini memiliki penjelasan yang lebih kompleks dari sudut pandang psikologi dan ilmu saraf.
Jumlah individu introvert di dunia juga tidak dapat ditentukan secara pasti. Namun, sejumlah penelitian memperkirakan bahwa mereka mencakup bagian yang cukup besar dari populasi global.
Seiring berkembangnya penelitian, para ilmuwan menemukan bahwa perbedaan antara introvert dan ekstrovert tidak hanya berkaitan dengan perilaku sosial, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh cara otak memproses informasi, merespons rangsangan, dan mengelola energi.
Lantas, apa saja fakta ilmiah mengenai otak seorang introvert? Dilansir dari Astroligion.com, berikut lima hal menarik yang perlu diketahui tentang karakter introvert berdasarkan penelitian psikologi.
1. Introversi mengacu pada reaksi terhadap lingkungan
Aspek pertama yang perlu dipahami tentang introversi adalah definisinya. Sering disalahpahami sebagai rasa malu, depresi, kekasaran, atau kecemasan.
Kaum introvert sering menjadi sasaran banyak kesalahpahaman dan stereotip yang hampir tidak ada hubungannya dengan konsep itu sendiri.
Introversi dan ekstroversi, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Carl Jung, adalah tipe kepribadian yang ditentukan oleh sumber utama kepuasan bagi setiap individu.
Dengan demikian, ekstrovert cenderung memfokuskan energi dan minat mereka terhadap dunia luar, sementara introvert lebih suka mengarahkan kehidupan mereka ke dalam, mengarahkan perhatian mereka ke dunia batin mereka.
Oleh karena itu, kaum introvert cenderung merasa dihargai dan terpuaskan oleh aktivitas introspektif dan bersemangat dengan 'waktu sendiri' yang hakiki.
Akan tetapi, aktivitas yang disukai kaum ekstrovert—berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan bersosialisasi dalam waktu lama—menguras semangat kaum introvert dan membanjiri indra mereka setelah beberapa waktu, membuat mereka mencari kesendirian untuk beristirahat dan 'mengisi ulang' energi.
2. Kaum introvert dan ekstrovert menyukai sisi yang berbeda dari sistem saraf otonom mereka
Seperti disebutkan di atas, kaum introvert mendapatkan energi dan bersemangat dengan dunia batin mereka dan kelelahan karena interaksi yang lama dengan dunia luar.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland