Masih Terbayang Mantan? 5 Zodiak Ini Dikenal Paling Sulit Melupakan Mantan Setelah Putus

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki ikatan emosional sangat kuat dalam sebuah hubungan. Karena sifat tersebut, mereka cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit setelah mengalami putus cinta.

Kenangan, perasaan, hingga harapan yang pernah dibangun bersama pasangan sering kali tetap membekas meski hubungan telah berakhir. Akibatnya, mereka tidak mudah membuka hati kembali atau menerima kehadiran orang baru dalam hidupnya.

Mengutip laporan dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut paling sulit move on setelah mengalami patah hati. Apakah zodiak Anda termasuk di antaranya?

1. Cancer

Cancer sangat emosional dan peduli sehingga mereka mencurahkan hati dalam segala hal, terutama dalam hubungan.

Setelah putus cinta, mereka kesulitan melepaskan kenangan dan rasa aman yang pernah dimiliki.

Sifat emosional membuat mereka mengenang masa lalu dan mencari penyelesaian atau rekonsiliasi.

Mereka pulih dengan lambat dan dapat kesulitan mempercayai orang lain lagi setelah pengkhianatan emosional tersebut.

2. Scorpio