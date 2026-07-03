4 Zodiak yang Haram Berteman dengan Mantan, Langsung Jadi Asing karena Memilih Lost Contact

Ilustrasi lost contact. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa zodiak tetap ingin mempertahankan mantannya dalam kehidupan mereka meskipun hubungan telah benar-benar berakhir.
Mereka merasa kesulitan dalam melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti. Namun, ada juga zodiak yang memilih untuk lost contact setelah putus.
Saat semuanya berakhir, mereka benar-benar pergi dan tidak akan kembali sebagai teman. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (3/7) berikut empat zodiak yang langsung asing saat menjadi mantan.
Scorpio
Scorpio ingin mantannya merasakan sakit yang sama seperti yang pernah mereka rasakan. Scorpio tidak akan pergi begitu saja tanpa menunjukkan betapa dalam luka yang ditinggalkan. Jadi jangan mencoba mempermainkan scorpio, karena mereka tidak akan pernah membiarkan anda melupakan kesalahan besar yang telah membuat anda kehilangan mereka.
Leo
Leo akan kesulitan melihat mantan berhasil move on dan memberikan perhatian kepada orang lain. Leo tetap bisa merasa cemburu saat melihat mantannya bersama pasangan baru. Leo biasanya memilih untuk tidak tetap berteman setelah putus. Kecuali jika mereka masih memilih harapan untuk kembali menjalin hubungan.
Taurus
Taurus mudah terikat secara emosional dengan orang yang dicintainya.mereka juga tidak menyukai perubahan, sementara perpisahan selalu membawa perubahan besar di dalam hidup mereka. Mereka memiliki emosi yang mudah meledak, sehingga ketika marah, mereka tidak akan menahan diri.
Aries
Aries bisa mengucapkan sesuatu yang sangat menyakitkan dan tidak mungkin ditarik kembali. Aries adalah sosok yang hidup untuk masa kini dan cenderung cepat move on. Jika sebuah hubungan berakhir, mereka tidak akan terus-menerus memikirkan apa yang salah.
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