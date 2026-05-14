4 Zodiak yang Paling Menyesal karena Sempat Membuang Waktu dengan Mantannya

Ilustrasi seseorang yang menyesal/freepik
JawaPos.com - Beberapa zodiak merasa hubungan akan terus berjalan dengan indah.
Namun disaat hati mereka sedang patah mereka mulai mempertanyakan semua keputusan dan takdir yang pernah mereka ambil.
Keempat zodiak ini menganggap bahwa mereka hanya membuang waktu dengan orang-orang yang ternyata tidak cocok.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut daftar zodiak yang menyesal karena pernah berpacaran dengan mantan-mantannya.
Sagittarius
Sagittarius jarang berpikir panjang sebelum jatuh cinta. Mereka memilih mendengarkan hati dan mengabaikan peringatan dan pikirannya sendiri demi menikmati hidup sepenuhnya. Sagittarius merasa akan lebih menyesal lagi jika tidak pernah mencoba hubungannya sama sekali.
Scorpio
Scorpio dikenal sulit melupakan rasa sakit. Mereka mulai sulit mengingat apa yang dulu membuat mereka jatuh cinta.hal-hal yang dulu mereka sukai dari mantan justru berubah menjadi sesuatu yang mengganggu.
Scorpio lebih fokus pada kenangan buruk dibandingkan momen indah yang pernah mereka jalani bersama.
Gemini
Gemini terkenal mudah berubah pikiran dan sebenarnya hal itu bukanlah hal buruk. Namun, karena sifat mereka yang mudah berubah, gemini bisa sangat mencintai seseorang.
Di hari berikutnya, mereka bisa memutuskan bahwa lebih baik tidak saling berbicara lagi. Perubahan perasaan itu bisa terjadi dengan sangat cepat.
Capricorn
Capricorn tidak suka merasa kehilangan kendali. Mereka bisa menghadapi masalah apapun di pekerjaan, tetapi urusan cinta adalah cerita yang berbeda. Mereka seharusnya lebih cepat menyadari tanda-tanda bahaya atau menyadari ada sesuatu yang salah.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat