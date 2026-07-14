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Leni Setya Wati
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.53 WIB

Tetap Otentik Tanpa Kehilangan Kredibilitas, Ini 7 Tips Bermedia Sosial Secara Profesional

Ilustrasi orang yang mempertahankan profesionalisme dan keasliannya di media sosial (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang mempertahankan profesionalisme dan keasliannya di media sosial (freepik)

JawaPos.com - Menemukan keseimbangan antara menjadi diri sendiri dan tetap terlihat profesional di media sosial bukanlah hal yang selalu mudah. Membagikan sisi personal secara berlebihan dapat membuat seseorang terlihat kurang serius di mata rekan kerja, klien, atau calon pemberi kerja. Sebaliknya, tampilan yang terlalu sempurna dan formal juga berisiko membuat seseorang terkesan jauh atau kurang autentik.

Padahal, terdapat cara untuk menunjukkan kepribadian asli tanpa mengurangi citra profesional. Kuncinya adalah memahami arah personal branding, mengenali karakter audiens, serta menentukan batasan yang tepat dalam membagikan konten. Dengan strategi yang sesuai, seseorang tetap dapat tampil jujur, dekat, dan relevan sekaligus menjaga kepercayaan orang lain.

Mengutip laman DMNews, berikut tujuh tips yang dapat membantu Anda membangun kehadiran di media sosial secara autentik tanpa mengabaikan nilai profesionalisme.

1. Perjelas personal branding Anda

Jika Anda tidak mendefinisikan diri Anda, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Secara daring, postingan Anda, foto Anda, dan interaksi Anda, semuanya berkontribusi untuk menciptakan citra.

Citra yang secara langsung memengaruhi apakah orang lain melihat Anda sebagai orang yang dapat dipercaya, disukai, atau bahkan ahli dalam bidang tertentu.

Itulah sebabnya mengapa ada baiknya bertanya pada diri sendiri: Apa yang saya ingin orang pikirkan dan rasakan saat mereka melihat postingan saya?

Menjawab pertanyaan itu membantu Anda menyempurnakan kehadiran daring Anda dan menjaga konsistensinya.

Baik itu foto profil LinkedIn atau story Instagram terbaru Anda, Anda ingin keaslian dan profesionalisme Anda terlihat nyata.

Anda ingin memastikan bahwa jati diri Anda yang sebenarnya selaras dengan pesan yang ingin Anda sampaikan kepada dunia.

2. Perhatikan nada bicara Anda

Nada bicara dapat membentuk atau menghancurkan persepsi orang terhadap Anda secara daring.

Anda mungkin melontarkan lelucon yang ingin Anda bagikan kepada teman dekat, hanya untuk menemukan bahwa audiens yang lebih luas tidak begitu memahami humornya.

Atau mungkin Anda melontarkan komentar yang bermaksud baik namun terdengar kasar tanpa konteks ekspresi wajah dan isyarat vokal.

Media sosial tidak memiliki nuansa komunikasi tatap muka, sehingga pernyataan yang paling sederhana pun dapat dengan mudah disalahartikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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