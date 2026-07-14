Tetap Otentik Tanpa Kehilangan Kredibilitas, Ini 7 Tips Bermedia Sosial Secara Profesional

1. Perjelas personal branding Anda

Jika Anda tidak mendefinisikan diri Anda, orang lain akan melakukannya untuk Anda. Secara daring, postingan Anda, foto Anda, dan interaksi Anda, semuanya berkontribusi untuk menciptakan citra.

Citra yang secara langsung memengaruhi apakah orang lain melihat Anda sebagai orang yang dapat dipercaya, disukai, atau bahkan ahli dalam bidang tertentu.

Itulah sebabnya mengapa ada baiknya bertanya pada diri sendiri: Apa yang saya ingin orang pikirkan dan rasakan saat mereka melihat postingan saya?

Menjawab pertanyaan itu membantu Anda menyempurnakan kehadiran daring Anda dan menjaga konsistensinya.

Baik itu foto profil LinkedIn atau story Instagram terbaru Anda, Anda ingin keaslian dan profesionalisme Anda terlihat nyata.

Anda ingin memastikan bahwa jati diri Anda yang sebenarnya selaras dengan pesan yang ingin Anda sampaikan kepada dunia.

2. Perhatikan nada bicara Anda

Nada bicara dapat membentuk atau menghancurkan persepsi orang terhadap Anda secara daring.

Anda mungkin melontarkan lelucon yang ingin Anda bagikan kepada teman dekat, hanya untuk menemukan bahwa audiens yang lebih luas tidak begitu memahami humornya.

Atau mungkin Anda melontarkan komentar yang bermaksud baik namun terdengar kasar tanpa konteks ekspresi wajah dan isyarat vokal.