Kulit Leher Tetap Awet Muda, Terapkan 4 Langkah Perawatan Ini Sejak Dini

JawaPos.com - Pertambahan usia sering kali membawa berbagai perubahan pada kondisi kulit, salah satunya munculnya garis halus dan kerutan. Area yang sering terkena paparan sinar matahari, seperti wajah, leher, tangan, dan lengan, termasuk bagian yang lebih rentan mengalami tanda-tanda penuaan.

Kerutan pada leher merupakan hal alami yang terjadi seiring berjalannya waktu dan dapat dialami oleh pria maupun wanita. Pada sebagian wanita, garis-garis halus di area leher mulai terlihat ketika memasuki usia 40 tahun ke atas.

Meski kini tersedia berbagai pilihan perawatan kosmetik, munculnya kerutan di leher tetap dapat diminimalkan melalui kebiasaan perawatan kulit yang tepat sejak dini. Dilansir dari English Jagran, berikut empat tips yang dapat membantu menjaga kulit leher tetap sehat dan tampak lebih muda.

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1. Salicylic acid atau glycolic acid

Untuk mencegah kerutan di leher, oleskan salicylic acid atau glycolic acid pada leher Anda setidaknya dua kali seminggu sebelum tidur.

Khasiat eksfoliasi ini bantu memperbaiki kulit selama tidur malam.

Dengan pemakaian yang konsisten, Anda bisa mendapatkan kulit yang lebih halus dan tampak lebih muda tanpa paparan sinar matahari.

Namun, sebelum menggunakannya, pakai pelembap yang akan bertindak sebagai pelindung kulit yang aktif.

2. Retinoid