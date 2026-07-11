5 Cara Membantu Mengurangi Kerutan dan Menjaga Kulit Tetap Tampak Awet Muda

JawaPos.com - Bertambahnya usia merupakan proses alami yang sering diikuti dengan munculnya garis-garis halus dan kerutan pada wajah. Perubahan ini terjadi karena elastisitas kulit mulai berkurang seiring waktu, sehingga menjadi salah satu tanda penuaan yang paling mudah terlihat.

Bagi sebagian orang, kemunculan kerutan dapat memengaruhi penampilan dan rasa percaya diri. Namun, dengan perawatan yang tepat serta kebiasaan hidup sehat, tanda-tanda penuaan dini dapat diperlambat dan kesehatan kulit tetap terjaga.

Berikut lima tips sederhana yang dapat membantu mengurangi tampilan kerutan sekaligus menjaga kulit agar tetap sehat dan tampak lebih muda.

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1. Jaga kelembapan

Menjaga kulit tetap lembap merupakan cara sederhana namun efektif untuk mengurangi kerutan di wajah.

Pelembap alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan madu bantu mengunci kelembapan, menyamarkan garis-garis halus dan kerutan.

Melembabkan kulit secara teratur dengan bahan-bahan alami ini dapat membuat kulit Anda tampak lebih halus.

2. Pijat wajah

Melakukan pijat wajah sebagai rutinitas Anda, setidaknya sebulan sekali dapat mengurangi kerutan di wajah.