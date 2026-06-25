Kenapa Makeup Sering Patchy dan Cepat Luntur? Ahli Ungkap Pentingnya Persiapan Kulit Sebelum Base Makeup

JawaPos.com - Banyak orang fokus memilih foundation atau cushion terbaik untuk mendapatkan hasil makeup yang mulus. Namun, para ahli kecantikan menilai hasil riasan yang tahan lama dan terlihat natural justru dimulai dari langkah yang sering diabaikan, yakni persiapan kulit atau skin prep sebelum menggunakan base makeup.

Persiapan kulit yang tepat tidak hanya membantu makeup menempel lebih baik, tetapi juga membuat hasil riasan tampak lebih merata, nyaman digunakan, dan mampu bertahan lebih lama sepanjang hari. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap tampilan makeup yang natural, kesadaran akan pentingnya kesehatan kulit sebagai fondasi riasan pun semakin berkembang.

Founder JUNGSAEMMOOL Beauty Jung Saem Mool mengatakan, filosofi makeup yang dia bangun selama puluhan tahun berangkat dari pemahaman bahwa setiap orang memiliki karakter dan kecantikan alami yang berbeda.

"Sepanjang karir, saya berkesempatan bekerja dengan ribuan wajah yang berbeda. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa makeup artistry sejati bukanlah tentang mengubah wajah seseorang lewat makeup, melainkan menemukan dan menonjolkan kecantikan yang sudah ada pada setiap individu," ujar Jung Saem Mool di Jakarta baru-baru ini.

Menurut dia, complexion atau tampilan kulit yang baik bukan sekadar soal menutupi kekurangan, tapi menghadirkan hasil akhir yang sehat dan tetap mempertahankan karakter asli kulit seseorang.

Mengapa Skin Prep Penting Sebelum Makeup? Dalam dunia kecantikan profesional, skin prep menjadi tahap awal yang menentukan kualitas hasil makeup. Kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung membuat foundation atau cushion lebih mudah menyatu sehingga mengurangi risiko makeup pecah, menggumpal, atau terlihat belang.

Selain itu, persiapan kulit juga membantu menjaga kelembapan selama penggunaan makeup, terutama bagi mereka yang beraktivitas di ruangan ber-AC atau sering terpapar cuaca panas dan polusi.

Tren ini sejalan dengan perubahan perilaku konsumen kecantikan di Indonesia. Masyarakat kini tidak lagi sekadar mengejar produk yang sedang populer, tetapi mulai mencari produk yang mampu menjawab kebutuhan nyata kulit mereka, mulai dari kenyamanan penggunaan hingga kesesuaian dengan kondisi kulit sehari-hari.