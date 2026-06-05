Rahasia Kandungan Alami Sunflower Oil dalam Bodycare, Kulit Lebih Kencang dan Halus

JawaPos.com – Produk perawatan kulit yang mengutamakan penggunaan bahan alami memang sedang naik daun. Salah satunya bodycare atau perawatan kulit tubuh yang mengandung Sunflower Oil (minyak biji bunga matahari).

Sunflower oil sendiri dikenal kaya akan Vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Sehingga sangat efektif membantu kulit tetap terasa nyaman dari paparan polusi dan cuaca sehari-hari.

Diungkapkan Sri Dayawati Hadisuwito selaku pendiri Magic of Nature (MoN), sunflower oil (minyak biji bunga matahari) mulai jadi primadona dalam formulasi body care modern karena karakternya yang relevan untuk kebutuhan kulit sehari-hari.

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Secara umum, kandungan sunflower oil memiliki manfaat untuk menutrisi kembali kulit, menjadikannya tampak lebih kencang, kenyal, dan garis-garis halus pun tersamarkan. Bahkan, untuk kulit yang sensitif, kandungan sunflower oil bisa memberikan perlindungan yang kuat namun tetap lembut.

Sunflower oil yang organik pun sangat disukai oleh para ahli kulit karena kaya akan Linoleic Acid. Karena, Linoleic Acid menjadikan skin barrier lebih kuat untuk menjaga kelembapan kulit.

Rangkaian Perawatan Kulit Tubuh dengan Produk Organik

Sama seperti wajah, kulit tubuh memiliki lipid barrier (lapisan pelindung alami) yang sangat esensial untuk mencegah hilangnya kadar air dan melindungi dari polusi. Agar kulit tetap lembap maksimal, perawatan tubuh harian bisa dilakukan dengan produk yang mengandung bahan alami sunflower oil.

Diungkapkan Sri, merawat kulit harus menjadi momen yang menyenangkan. Dengan organik yang diproses dengan penuh kesadaran membuat setiap usapan terasa istimewa.

“Tapi masih sedikit produk yang benar-benar serius mengelola kandungan organik hulu-ke-hilir. Inilah alasan saya membangun Magic of Nature dari kebaikan alam, dari ladang kami sendiri di Jawa Tengah," ujar Sri baru-baru ini.