Menurut Psikologi, Orang yang Sangat Egois tetapi Tidak Menyadarinya Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini

seseorang yang tidak menyadari bahwa dirinya egois. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap sifat egois selalu terlihat jelas. Padahal, dalam kenyataannya, seseorang bisa saja bersikap egois tanpa benar-benar menyadarinya. Mereka merasa hanya sedang mempertahankan pendapat, mengejar tujuan, atau melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Namun, tanpa disadari, perilaku tersebut justru membuat orang lain merasa diabaikan, tidak dihargai, bahkan terluka.



Dalam psikologi, egoisme tidak selalu berarti seseorang jahat atau tidak peduli terhadap orang lain. Sering kali, perilaku egois muncul karena kurangnya kesadaran diri (self-awareness), kebiasaan yang terbentuk sejak lama, atau pola pikir yang selalu menempatkan kebutuhan pribadi di atas kepentingan bersama.



Orang yang tidak menyadari sifat egoisnya biasanya juga sulit menerima masukan. Mereka merasa tindakannya sudah benar sehingga tidak pernah mengevaluasi dampaknya terhadap orang lain.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat delapan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang sangat egois tetapi tidak menyadarinya menurut sudut pandang psikologi.



1. Selalu Mengarahkan Percakapan Kembali kepada Dirinya



Salah satu tanda paling umum adalah kecenderungan mengalihkan setiap percakapan menjadi tentang dirinya sendiri.



Misalnya, ketika teman sedang bercerita mengenai masalah pekerjaan, ia langsung menyela dengan pengalaman pribadinya tanpa benar-benar mendengarkan cerita lawan bicara.



Alih-alih memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi, ia justru merasa setiap percakapan harus berkaitan dengan dirinya.



Dalam psikologi, kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan bagian penting dari empati. Ketika seseorang terus-menerus menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, orang lain akan merasa tidak didengar dan tidak dihargai.



2. Sulit Menerima Kritik



Setiap orang tentu pernah dikritik. Namun, orang yang egois cenderung langsung bersikap defensif.



Mereka menganggap kritik sebagai serangan terhadap harga dirinya, bukan sebagai masukan yang dapat membantu perkembangan diri.



Akibatnya, mereka sering mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau bahkan balik menyalahkan orang yang memberikan kritik.



Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan menerima umpan balik merupakan ciri kedewasaan emosional. Sebaliknya, penolakan terhadap kritik dapat menunjukkan rendahnya kesadaran diri.



3. Merasa Pendapatnya Selalu Paling Benar



Orang yang tidak sadar dirinya egois sering kali sulit menerima bahwa orang lain juga memiliki sudut pandang yang valid.



Dalam diskusi, mereka lebih fokus memenangkan perdebatan daripada mencari solusi terbaik.



Mereka jarang berkata, "Mungkin kamu benar," karena merasa pandangannya selalu lebih logis atau lebih berpengalaman.



Padahal, hubungan yang sehat dibangun melalui komunikasi dua arah, bukan kompetisi untuk menjadi pihak yang paling benar.



4. Kurang Memperhatikan Perasaan Orang Lain



Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain.



Sebaliknya, orang yang egois sering kali mengabaikan dampak dari ucapan maupun tindakannya.



Mereka mungkin berkata, "Saya hanya jujur," tanpa menyadari bahwa cara penyampaiannya melukai orang lain.



Dalam psikologi, komunikasi yang sehat bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga mempertimbangkan waktu, cara penyampaian, dan kondisi emosional lawan bicara.



5. Hanya Hadir Saat Membutuhkan Bantuan



Hubungan yang sehat seharusnya bersifat timbal balik.



Namun, orang yang egois sering muncul ketika membutuhkan pertolongan, tetapi menghilang saat orang lain membutuhkan dukungan.



Mereka merasa wajar menerima bantuan, tetapi enggan memberikan waktu, tenaga, atau perhatian ketika giliran membantu orang lain.



Lama-kelamaan, pola ini membuat hubungan menjadi tidak seimbang dan menimbulkan rasa kecewa.



6. Sulit Mengakui Kesalahan



Mengakui kesalahan membutuhkan kerendahan hati.



Sayangnya, orang yang sangat egois sering mencari pembenaran atas tindakannya.



Kalaupun akhirnya meminta maaf, permintaan maaf tersebut sering disertai alasan seperti, "Kalau kamu tidak begitu, saya juga tidak akan marah."



Permintaan maaf seperti ini cenderung mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional dan kualitas hubungan interpersonal.



7. Menganggap Kebutuhannya Selalu Lebih Penting



Dalam berbagai situasi, mereka berharap orang lain menyesuaikan diri dengan keinginannya.



Mulai dari memilih tempat makan, menentukan jadwal, hingga mengambil keputusan bersama, mereka berharap pendapatnya menjadi prioritas.



Bukan berarti mereka sengaja ingin mendominasi, tetapi mereka jarang berhenti untuk bertanya, "Apa yang diinginkan orang lain?"



Ketika kebutuhan pribadi selalu menjadi prioritas utama, hubungan akan terasa berat sebelah.



8. Jarang Bersyukur atas Kontribusi Orang Lain



Orang yang egois sering menganggap keberhasilannya murni hasil kerja keras sendiri.



Mereka lupa bahwa banyak pencapaian juga melibatkan dukungan keluarga, pasangan, rekan kerja, maupun teman.



Akibatnya, mereka jarang mengucapkan terima kasih atau memberikan apresiasi kepada orang-orang yang telah membantu.



Padahal, rasa syukur dan penghargaan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati.



Mengapa Seseorang Tidak Menyadari Dirinya Egois?



Menurut psikologi, kurangnya kesadaran diri menjadi salah satu penyebab utama. Seseorang terbiasa melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri sehingga sulit memahami pengalaman orang lain.



Selain itu, pola asuh, lingkungan, pengalaman hidup, dan kebutuhan untuk melindungi harga diri juga dapat membentuk perilaku yang tampak egois tanpa disadari.



Kabar baiknya, sifat ini bukan sesuatu yang permanen. Dengan kemauan untuk mengevaluasi diri, menerima masukan, dan melatih empati, seseorang dapat mengubah pola perilakunya menjadi lebih sehat.



Penutup



Menjadi egois sesekali bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Dalam situasi tertentu, setiap orang memang perlu memprioritaskan kebutuhan dirinya sendiri. Namun, ketika hampir semua keputusan selalu berpusat pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan orang lain, hubungan sosial dapat terganggu.



Mengenali delapan perilaku di atas bukan bertujuan untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebagai bahan refleksi diri. Semakin tinggi kesadaran diri, semakin mudah seseorang membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan penuh empati.



Pada akhirnya, kemampuan mendengarkan, menghargai perasaan orang lain, menerima kritik, serta mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah ciri kedewasaan emosional yang menjadi dasar hubungan yang harmonis, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun lingkungan kerja.

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