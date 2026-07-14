7 Hal Ini Dilakukan Orang yang Penasaran sehingga Membuat Orang Lain Ingin Terus Berbicara Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain terus berbicara / foto: Magnific/halayalex

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang membuat Anda merasa nyaman untuk terus bercerita? Tanpa disadari, percakapan mengalir begitu saja, bahkan Anda menceritakan hal-hal yang biasanya hanya disimpan sendiri. Menariknya, kemampuan tersebut tidak selalu berasal dari kepandaian berbicara, melainkan dari rasa penasaran yang tulus terhadap orang lain.



Dalam psikologi, rasa ingin tahu atau curiosity merupakan salah satu karakter yang mampu membangun hubungan interpersonal yang lebih hangat. Orang yang memiliki rasa penasaran alami cenderung tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, mereka membuat lawan bicara merasa dihargai, didengarkan, dan dipahami.



Tidak heran jika banyak orang merasa betah berbincang dengan mereka.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), terdapat tujuh kebiasaan yang sering dilakukan orang yang secara alami penasaran sehingga membuat orang lain ingin terus berbicara.



1. Mereka Mengajukan Pertanyaan Terbuka



Salah satu ciri utama orang yang penasaran adalah gemar mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan "ya" atau "tidak".



Alih-alih bertanya, "Apakah pekerjaanmu menyenangkan?", mereka lebih memilih bertanya, "Apa bagian paling menarik dari pekerjaanmu?"



Pertanyaan terbuka memberi ruang bagi lawan bicara untuk menjelaskan pengalaman, perasaan, hingga sudut pandangnya. Dalam psikologi komunikasi, jenis pertanyaan seperti ini membantu menciptakan percakapan yang lebih mendalam karena orang merasa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya.



Selain itu, pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa seseorang benar-benar ingin mengenal orang lain, bukan sekadar mengisi keheningan.



2. Mereka Mendengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Berbicara



Banyak orang tampak mendengarkan, tetapi sebenarnya sedang memikirkan apa yang akan mereka katakan berikutnya.



Sebaliknya, orang yang memiliki rasa penasaran tinggi benar-benar fokus pada cerita lawan bicara. Mereka memperhatikan pilihan kata, ekspresi wajah, hingga nada suara.



Psikologi menyebut keterampilan ini sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Saat seseorang merasa didengarkan dengan penuh perhatian, otaknya cenderung merasakan kenyamanan emosional sehingga lebih terbuka untuk melanjutkan pembicaraan.



Itulah sebabnya percakapan dengan pendengar yang baik sering terasa lebih bermakna.



3. Mereka Tidak Terburu-buru Memberikan Penilaian



Salah satu alasan seseorang enggan bercerita adalah takut dihakimi.



Orang yang secara alami penasaran memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Karena itu, mereka lebih memilih memahami alasan di balik suatu tindakan sebelum memberikan pendapat.



Sikap ini menciptakan rasa aman secara psikologis. Ketika seseorang merasa tidak akan langsung dikritik atau disalahkan, ia akan lebih nyaman mengungkapkan pikiran maupun emosinya.



Lingkungan percakapan yang bebas dari penilaian membuat komunikasi menjadi lebih jujur dan terbuka.



4. Mereka Memberikan Respons yang Menunjukkan Ketertarikan



Orang yang penasaran tidak hanya diam saat mendengarkan. Mereka memberikan respons kecil yang menunjukkan perhatian.



Misalnya dengan mengatakan, "Lalu apa yang terjadi setelah itu?", "Menarik sekali," atau "Bagaimana perasaanmu saat itu?"



Respons sederhana seperti ini memberi sinyal bahwa cerita lawan bicara benar-benar dihargai.



Dalam psikologi sosial, validasi kecil semacam ini membantu memperkuat hubungan karena membuat seseorang merasa pengalaman dan emosinya dianggap penting.



5. Mereka Lebih Banyak Mengeksplorasi daripada Mendominasi Percakapan



Sebagian orang merasa harus selalu menceritakan pengalaman pribadinya agar percakapan menarik. Namun, orang yang penuh rasa ingin tahu justru lebih senang mengeksplorasi cerita orang lain.



Mereka sesekali berbagi pengalaman, tetapi tidak mengalihkan fokus pembicaraan menjadi tentang diri sendiri.



Pendekatan ini membuat lawan bicara merasa menjadi pusat perhatian, sesuatu yang secara alami disukai manusia. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang cenderung menikmati percakapan ketika mereka memiliki kesempatan untuk membicarakan pengalaman dan identitas dirinya.



6. Mereka Memperhatikan Detail Kecil



Orang yang penasaran sering mengingat hal-hal kecil yang pernah diceritakan orang lain.



Misalnya, mereka mengingat nama anak, hobi, rencana liburan, atau proyek yang sedang dikerjakan teman bicaranya.



Pada pertemuan berikutnya, mereka akan bertanya, "Bagaimana hasil wawancara yang waktu itu kamu ceritakan?" atau "Jadi akhirnya jadi pergi liburan?"



Detail kecil seperti ini memberikan kesan bahwa mereka benar-benar memperhatikan, bukan sekadar mendengar. Hal tersebut memperkuat rasa dihargai dan membuat hubungan terasa lebih dekat.



7. Mereka Memiliki Ketertarikan yang Tulus terhadap Manusia



Pada akhirnya, kebiasaan-kebiasaan di atas berakar pada satu hal, yaitu ketertarikan yang tulus terhadap kehidupan orang lain.



Mereka tidak bertanya demi terlihat pintar, mencari gosip, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka memang ingin memahami bagaimana orang lain berpikir, merasakan sesuatu, dan menjalani hidup.



Dalam psikologi positif, rasa ingin tahu yang tulus berkaitan dengan empati, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat.



Ketulusan tersebut sulit dipalsukan. Orang lain biasanya dapat merasakan apakah perhatian yang diberikan benar-benar berasal dari rasa ingin tahu atau hanya basa-basi.



Penutup



Kemampuan membuat orang lain ingin terus berbicara ternyata bukan soal menjadi pembicara yang hebat. Justru, kuncinya sering kali terletak pada kemampuan menjadi pendengar yang penuh rasa ingin tahu.



Dengan mengajukan pertanyaan terbuka, mendengarkan secara aktif, tidak cepat menghakimi, memberikan respons yang menunjukkan perhatian, tidak mendominasi percakapan, mengingat detail kecil, serta memiliki ketertarikan yang tulus terhadap orang lain, siapa pun dapat membangun percakapan yang lebih hangat dan bermakna.



Pada akhirnya, orang tidak selalu mengingat apa yang Anda katakan. Namun, mereka hampir selalu mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai.