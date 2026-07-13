7 Perilaku yang Menurut Psikologi Bisa Menunjukkan Keterbatasan dalam Cara Berpikir Seseorang

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Berinteraksi dengan berbagai karakter manusia terkadang menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan cara berpikir, memahami informasi, dan mengambil keputusan dapat memengaruhi bagaimana seseorang menjalin hubungan sosial.
Namun, menilai tingkat kecerdasan seseorang tidak bisa hanya berdasarkan satu atau dua perilaku tertentu. Kemampuan kognitif setiap individu dapat terlihat dalam berbagai bentuk dan dipengaruhi oleh banyak faktor.
Meski begitu, psikologi sering membahas sejumlah pola perilaku yang dapat mencerminkan cara seseorang memproses informasi atau menghadapi suatu masalah.
Dilansir dari GE Editing, berikut tujuh tanda yang sering dikaitkan dengan kesulitan dalam kemampuan berpikir atau pemahaman seseorang.
1. Kurangnya berpikir kritis
Salah satu tanda paling jelas dari individu dengan IQ rendah adalah kurangnya keterampilan berpikir kritis.
Berpikir kritis melibatkan analisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan rasional. Namun, tidak semua orang cocok untuk aktivitas mental semacam ini.
Bagi sebagian orang, cara termudah yakni menerima segala sesuatu apa adanya tanpa mempertanyakan atau menganalisis.
2. Kesulitan dengan konsep abstrak
Sebagian besar komunikasi sehari-hari melibatkan konsep abstrak, ide, teori, emosi, dan sebagainya.
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