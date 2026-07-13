Pernah Tidak Setia? Ini 6 Ciri yang Sering Terlihat pada Pria dengan Masa Lalu Perselingkuhan

ilustrasi pasangan yang selingkuh dan tidak setia. (Freepik)
JawaPos.com - Menjalani hubungan dengan seseorang yang pernah tidak setia dapat menjadi pengalaman yang penuh tantangan dan meninggalkan luka emosional. Kepercayaan yang terganggu sering kali membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melihat sikap pasangannya.
Dalam psikologi, perilaku seseorang dalam hubungan terkadang dapat menunjukkan pola tertentu yang terbentuk dari kebiasaan atau pengalaman sebelumnya. Beberapa tanda mungkin tidak terlihat sejak awal, tetapi perlahan dapat muncul melalui cara seseorang bersikap dan berinteraksi.
Meski tidak semua perilaku menjadi bukti pasti seseorang pernah berselingkuh, terdapat sejumlah pola yang kerap dikaitkan dengan masalah kesetiaan dalam hubungan.
Dilansir dari GE Editing, berikut enam ciri yang sering disebut muncul pada pria yang memiliki riwayat perselingkuhan.
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1. Mereka ahli dalam penipuan
Pria-pria ini sering kali punya bakat membuat Anda percaya pada cerita-cerita mereka, tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya cerita itu.
Mereka mungkin meyakinkan Anda dengan kisah-kisah tentang di mana dirinya berada dan dengan siapa ia bersama.
Seperti sedang bermain peran, di mana mereka adalah pihak yang tidak bersalah dan Anda adalah orang yang mempertanyakan kesetiaan mereka tanpa alasan.
2. Mereka sering kali sangat menawan
Pria yang pernah selingkuh sering kali terlihat sangat karismatik dan menawan.
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