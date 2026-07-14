Sering Terjadi Tanpa Disadari, Ini 8 Kekeliruan dalam Obrolan Ringan

Ilustrasi orang yang sedang basa-basi (freepik/cookie_studio)
JawaPos.com - Basa-basi atau obrolan ringan sering dianggap sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Percakapan singkat ini menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan, namun kesalahan kecil dalam cara berbicara dapat membuat lawan bicara merasa kurang nyaman atau kehilangan ketertarikan.
Tanpa disadari, beberapa kebiasaan yang tampak sepele justru dapat membuat suasana percakapan menjadi kaku dan tidak berkembang. Mulai dari cara merespons hingga topik yang dipilih, setiap hal dapat memengaruhi bagaimana seseorang menilai interaksi tersebut.
Dilansir dari laman Geediting.com, berikut delapan kesalahan dalam basa-basi yang mungkin sering dilakukan dan dapat membuat percakapan terasa kurang menarik sejak awal.
1. Terus-menerus membicarakan tentang diri sendiri
Beberapa orang yang tampaknya tidak bisa berhenti berbicara tentang dirinya sendiri. Ini adalah kesalahan umum dalam obrolan ringan yang dapat membuat orang cepat bosan.
Ketika Anda terlibat dalam obrolan ringan, tujuannya adalah membuat koneksi, bukan menyampaikan monolog tentang kehidupan Anda.
Terlalu berfokus pada diri sendiri dapat dianggap sebagai orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain.
Ini seperti terjebak dalam percakapan satu arah di mana orang lain yang berbicara dan Anda hanya mendengarkan. Ingat, percakapan adalah jalan dua arah.
Jika Anda merasa mendominasi obrolan dengan cerita dan pengalaman Anda sendiri, hentikan dan alihkan kembali percakapan ke orang lain.
Ajukan pertanyaan, tunjukkan minat pada pemikiran dan pengalaman mereka. Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan membuat mereka tertarik, tetapi juga membuat mereka merasa dihargai dan didengarkan.
Namun berhati-hatilah untuk tidak melewati batas dengan bersikap mengganggu atau ingin tahu. Hargai batasan mereka sambil menunjukkan minat yang tulus.
Ini adalah tindakan penyeimbangan yang dapat membuat atau menghancurkan obrolan ringan Anda.
2. Tidak mau mendengarkan
Orang-orang dapat mengetahui jika Anda tidak benar-benar mendengarkan dan itu adalah cara yang pasti untuk membuat mereka kehilangan minat.
Sebenarnya, orang ingin merasa didengarkan dan dihargai. Dengan mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa pikiran dan kata-kata mereka penting.
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