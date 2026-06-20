Kerap Menyukai Percakapan Mendalam daripada Obrolan Ringan Mengungkapkan 9 Kualitas Intelektual Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang dipenuhi percakapan singkat, basa-basi, dan interaksi cepat, ada sebagian orang yang justru merasa “kosong” ketika harus terus-menerus terjebak dalam obrolan ringan.

Mereka bukan antisosial, bukan pula sombong. Mereka hanya lebih hidup ketika percakapan menyentuh makna, ide, nilai, dan pemikiran yang lebih dalam.

Dilansir dari Geediting, psikologi modern melihat preferensi terhadap percakapan mendalam bukan sekadar soal selera komunikasi, melainkan cerminan dari kualitas intelektual dan emosional tertentu.

Orang-orang ini sering kali tampak pendiam di permukaan, tetapi menyimpan dunia pemikiran yang luas dan kompleks di dalam dirinya.

Lalu, kualitas intelektual apa saja yang biasanya dimiliki oleh orang yang lebih menyukai percakapan mendalam dibandingkan obrolan ringan? Berikut penjelasannya.

Orang yang menyukai percakapan mendalam cenderung tidak puas dengan jawaban dangkal. Mereka ingin tahu mengapa, bagaimana, dan apa implikasinya.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis—menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang.

Bagi mereka, percakapan bukan sekadar pertukaran kata, melainkan alat untuk menguji ide dan memperluas pemahaman.

2. Rasa Ingin Tahu Intelektual yang Tinggi