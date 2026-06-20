Kerap Menyukai Percakapan Mendalam daripada Obrolan Ringan Mengungkapkan 9 Kualitas Intelektual Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menyukai percakapan mendalam./Freepik/freepik
JawaPos.com - Di tengah dunia yang dipenuhi percakapan singkat, basa-basi, dan interaksi cepat, ada sebagian orang yang justru merasa “kosong” ketika harus terus-menerus terjebak dalam obrolan ringan.
Mereka bukan antisosial, bukan pula sombong. Mereka hanya lebih hidup ketika percakapan menyentuh makna, ide, nilai, dan pemikiran yang lebih dalam.
Dilansir dari Geediting, psikologi modern melihat preferensi terhadap percakapan mendalam bukan sekadar soal selera komunikasi, melainkan cerminan dari kualitas intelektual dan emosional tertentu.
Orang-orang ini sering kali tampak pendiam di permukaan, tetapi menyimpan dunia pemikiran yang luas dan kompleks di dalam dirinya.
Lalu, kualitas intelektual apa saja yang biasanya dimiliki oleh orang yang lebih menyukai percakapan mendalam dibandingkan obrolan ringan? Berikut penjelasannya.
Orang yang menyukai percakapan mendalam cenderung tidak puas dengan jawaban dangkal. Mereka ingin tahu mengapa, bagaimana, dan apa implikasinya.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis—menganalisis informasi, mempertanyakan asumsi, dan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang.
Bagi mereka, percakapan bukan sekadar pertukaran kata, melainkan alat untuk menguji ide dan memperluas pemahaman.
2. Rasa Ingin Tahu Intelektual yang Tinggi
Percakapan mendalam memberi ruang untuk eksplorasi gagasan: tentang kehidupan, makna, psikologi manusia, hingga realitas sosial. Orang yang menyukainya biasanya memiliki intellectual curiosity yang kuat.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1