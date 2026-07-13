Orang yang Semakin Nyaman dengan Diri Mereka Sendiri Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang semakin nyaman dengan dirinya sendiri. (Magnific)

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengira kebahagiaan datang dari pencapaian yang lebih besar, harta yang lebih banyak, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, menurut berbagai kajian psikologi, salah satu tanda kedewasaan emosional yang paling nyata justru adalah kemampuan seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri.



Perasaan nyaman dengan diri sendiri bukan berarti menganggap diri sempurna. Sebaliknya, kondisi ini muncul ketika seseorang mampu menerima kelebihan dan kekurangannya tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Mereka tidak lagi menghabiskan energi untuk memenuhi ekspektasi semua orang, melainkan lebih fokus menjalani hidup sesuai nilai dan tujuan pribadinya.



Orang-orang seperti ini biasanya terlihat lebih tenang, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), dalam psikologi, hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya penerimaan diri (self-acceptance), regulasi emosi, serta berkembangnya identitas yang lebih matang.



Lalu, perilaku apa saja yang biasanya muncul pada seseorang yang semakin nyaman dengan dirinya sendiri seiring bertambahnya usia? Berikut delapan tandanya.



1. Mereka Tidak Lagi Terobsesi Mendapatkan Validasi dari Orang Lain



Salah satu perubahan terbesar yang terjadi ketika seseorang mulai menerima dirinya adalah berkurangnya kebutuhan akan pengakuan eksternal.



Saat masih muda, tidak sedikit orang yang merasa harus disukai semua orang. Mereka khawatir terhadap penilaian orang lain, takut dikritik, bahkan rela mengorbankan kenyamanan demi memperoleh persetujuan.



Namun seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, banyak orang menyadari bahwa menyenangkan semua orang adalah sesuatu yang mustahil.



Dalam psikologi, kondisi ini menunjukkan meningkatnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri, bukan dari pujian atau penghargaan orang lain.



Mereka tetap menghargai masukan, tetapi tidak menjadikan komentar orang lain sebagai penentu harga dirinya.



2. Mereka Lebih Mudah Mengatakan "Tidak"



Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri memahami bahwa menjaga batasan pribadi bukanlah tindakan egois.



Mereka tidak merasa harus menerima setiap permintaan hanya karena takut mengecewakan orang lain.



Kemampuan mengatakan "tidak" menunjukkan adanya batasan psikologis (healthy boundaries) yang sehat.



Alih-alih merasa bersalah, mereka memahami bahwa waktu, tenaga, dan kesehatan mental adalah sumber daya yang perlu dijaga.



Sikap ini membuat mereka lebih mampu menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan diri sendiri.



3. Mereka Tidak Terlalu Membandingkan Hidupnya dengan Orang Lain



Media sosial membuat kebiasaan membandingkan diri semakin mudah terjadi.



Namun seseorang yang telah menemukan kenyamanan dalam dirinya menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda.



Mereka tidak lagi merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain.



Sebaliknya, mereka lebih fokus membandingkan dirinya dengan versi dirinya di masa lalu.



Dalam psikologi, orientasi seperti ini dikenal mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis karena perhatian diarahkan pada pertumbuhan pribadi, bukan kompetisi sosial yang tidak ada habisnya.



4. Mereka Mampu Menikmati Waktu Sendirian



Banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang harus dihindari.



Padahal, orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya justru mampu menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian.



Mereka menggunakan momen tersebut untuk membaca, berjalan santai, menulis, berolahraga, atau sekadar menikmati ketenangan.



Psikologi membedakan antara solitude (kesendirian yang dipilih) dan loneliness (kesepian yang menyakitkan).



Orang yang memiliki penerimaan diri tinggi biasanya mampu menjadikan waktu sendiri sebagai kesempatan untuk mengisi ulang energi dan mengenal dirinya lebih dalam.



5. Mereka Lebih Tenang Menghadapi Kritik



Dulu mungkin kritik terasa seperti serangan terhadap harga diri.



Namun ketika seseorang semakin matang secara emosional, ia mulai melihat kritik sebagai informasi, bukan ancaman.



Mereka mampu memilah mana kritik yang membangun dan mana yang hanya berupa opini tanpa dasar.



Jika memang ada hal yang perlu diperbaiki, mereka akan belajar.



Jika kritik tersebut tidak relevan, mereka tidak membiarkannya mengganggu ketenangan batin.



Kemampuan ini menunjukkan regulasi emosi yang semakin baik serta identitas diri yang lebih stabil.



6. Mereka Tidak Merasa Harus Membuktikan Diri kepada Semua Orang



Seseorang yang nyaman dengan dirinya tidak sibuk menunjukkan pencapaian hanya demi mendapatkan pengakuan.



Mereka tidak merasa perlu memenangkan setiap perdebatan atau memamerkan setiap keberhasilan.



Hal ini bukan berarti mereka tidak memiliki ambisi.



Sebaliknya, mereka bekerja keras karena memang menginginkan hasil tersebut, bukan demi membuat orang lain terkesan.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya rasa aman terhadap identitas diri sehingga harga diri tidak lagi bergantung pada penilaian eksternal.



7. Mereka Lebih Mudah Memaafkan Diri Sendiri



Banyak orang menjadi kritikus paling keras bagi dirinya sendiri.



Kesalahan kecil terus diingat, sementara keberhasilan sering kali diabaikan.



Namun orang yang semakin nyaman dengan dirinya belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih.



Konsep ini dikenal dalam psikologi sebagai self-compassion.



Mereka memahami bahwa setiap manusia pasti pernah gagal, membuat keputusan yang kurang tepat, atau mengalami penyesalan.



Alih-alih terus menghukum diri sendiri, mereka memilih belajar dari pengalaman tersebut dan melangkah maju.



Sikap seperti ini terbukti membantu mengurangi stres, kecemasan, dan risiko kelelahan emosional.



8. Mereka Lebih Mengutamakan Kedamaian daripada Drama



Semakin dewasa, banyak orang mulai menyadari bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan.



Mereka memilih menghindari pertengkaran yang tidak produktif dan lebih selektif terhadap lingkungan sosialnya.



Jika sebuah hubungan terus-menerus menghadirkan tekanan tanpa memberikan rasa saling menghargai, mereka tidak ragu menjaga jarak.



Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka memahami pentingnya menjaga kesehatan mental.



Orang-orang seperti ini biasanya terlihat lebih tenang, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu memilih respons yang lebih bijaksana daripada sekadar bereaksi spontan.



Penutup



Merasa nyaman dengan diri sendiri bukanlah tujuan yang dicapai dalam semalam. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi pengalaman, kegagalan, pembelajaran, dan refleksi diri.



Semakin bertambah usia, banyak orang mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari apa yang dimiliki atau bagaimana orang lain memandang mereka. Justru, ketenangan muncul ketika seseorang mampu menerima dirinya apa adanya sambil terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.



Jika Anda mulai merasakan beberapa perilaku di atas, besar kemungkinan Anda sedang bergerak menuju kedewasaan emosional yang lebih sehat. Dan jika belum, tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Setiap langkah kecil dalam mengenal, menerima, dan menghargai diri sendiri merupakan investasi penting bagi kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

***