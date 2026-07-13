9 Tanda Diam-Diam Bahwa Seseorang Benar-Benar Telah Belajar Menikmati Kebersamaan dengan Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. (Magnific)

JawaPos.com - Di dunia yang semakin bising oleh notifikasi, media sosial, dan tuntutan untuk selalu terhubung, kemampuan menikmati waktu sendirian menjadi keterampilan yang semakin langka. Banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang menyedihkan, padahal psikologi justru menunjukkan bahwa kemampuan merasa nyaman bersama diri sendiri merupakan salah satu indikator kematangan emosional.



Perlu dipahami bahwa menikmati kesendirian bukan berarti anti-sosial atau membenci orang lain. Sebaliknya, orang yang mampu menikmati waktunya sendiri biasanya justru memiliki hubungan sosial yang lebih sehat. Mereka tidak menjadikan orang lain sebagai sumber kebahagiaan satu-satunya, melainkan sebagai pelengkap kehidupan yang sudah mereka bangun.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), psikologi membedakan antara loneliness (kesepian) dan solitude (kesendirian yang dipilih secara sadar). Kesepian adalah pengalaman emosional yang menyakitkan akibat kurangnya hubungan yang bermakna. Sementara itu, solitude adalah kondisi ketika seseorang memilih menghabiskan waktu sendiri dan tetap merasa damai, produktif, bahkan bahagia.



Lalu, apa saja tanda bahwa seseorang benar-benar telah belajar menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri?



1. Mereka Tidak Merasa Harus Selalu Ditemani



Salah satu tanda paling jelas adalah mereka tidak panik ketika harus melakukan sesuatu sendirian.



Makan di restoran sendirian, berjalan-jalan di taman, pergi ke toko buku, atau menonton film tanpa teman bukan lagi sesuatu yang membuat mereka canggung.



Bukan karena mereka tidak punya teman, tetapi karena mereka sadar bahwa pengalaman hidup tidak selalu harus dibagikan agar terasa berharga.



Dalam psikologi, kondisi ini menunjukkan adanya self-sufficiency, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan emosional dasar tanpa selalu bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain.



Mereka tetap menikmati pertemanan, tetapi tidak merasa hidup berhenti ketika tidak ada yang menemani.



2. Mereka Tidak Takut dengan Keheningan



Banyak orang menyalakan televisi, memutar musik, atau terus menggulir media sosial hanya agar rumah tidak terasa sunyi.



Sebaliknya, orang yang nyaman dengan dirinya sendiri justru bisa menikmati keheningan.



Keheningan tidak lagi terasa menakutkan.



Mereka dapat duduk sambil menikmati secangkir kopi, membaca buku, menulis jurnal, atau sekadar memperhatikan hujan turun tanpa merasa harus mengisi setiap detik dengan distraksi.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan bertahan dalam keheningan sering berkaitan dengan regulasi emosi yang baik dan tingkat kesadaran diri yang tinggi.



3. Mereka Tidak Terobsesi Mendapat Validasi



Media sosial membuat banyak orang terbiasa mencari pengakuan.



Setiap pencapaian seolah harus diposting.



Setiap aktivitas perlu diketahui orang lain.



Namun seseorang yang telah menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada jumlah suka, komentar, atau pujian.



Mereka tetap menghargai apresiasi dari orang lain, tetapi tidak membutuhkannya untuk merasa bernilai.



Dalam psikologi, hal ini menunjukkan bahwa sumber harga diri mereka lebih bersifat internal daripada eksternal.



4. Mereka Menikmati Hobi Tanpa Bergantung pada Orang Lain



Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya memiliki aktivitas yang benar-benar mereka nikmati.



Membaca, melukis, memasak, berkebun, mendaki gunung, memotret, berolahraga, atau sekadar menulis menjadi sumber kepuasan tersendiri.



Mereka tidak melakukan hobi hanya karena sedang tren.



Mereka melakukannya karena aktivitas tersebut memberi rasa tenang, berkembang, dan bermakna.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai intrinsic motivation, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan dari tekanan atau penghargaan eksternal.



5. Mereka Lebih Selektif Memilih Lingkaran Sosial



Menikmati waktu sendiri membuat seseorang tidak lagi takut kehilangan hubungan yang tidak sehat.



Alih-alih mempertahankan pertemanan yang melelahkan, mereka memilih memiliki sedikit teman tetapi berkualitas.



Ini bukan berarti menjadi sombong atau eksklusif.



Mereka hanya memahami bahwa energi emosional adalah sesuatu yang berharga.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kualitas hubungan jauh lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan mental dibandingkan jumlah teman yang dimiliki.



6. Mereka Mampu Menghibur Diri Saat Menghadapi Masa Sulit



Semua orang mengalami hari-hari buruk.



Bedanya, orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri tidak langsung merasa hidup berakhir ketika sedang sendirian menghadapi masalah.



Mereka mungkin tetap mencari dukungan ketika diperlukan, tetapi mereka juga mampu menenangkan diri melalui berbagai cara yang sehat.



Misalnya dengan berjalan kaki, menulis jurnal, bermeditasi, membaca buku, atau sekadar memberi waktu bagi emosinya untuk mereda.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai self-soothing, yaitu keterampilan mengelola emosi tanpa selalu bergantung pada orang lain.



7. Mereka Lebih Mengenal Diri Sendiri



Kesendirian memberi ruang untuk refleksi.



Mereka mengetahui apa yang membuat mereka bahagia.



Mereka memahami nilai hidup yang ingin dipegang.



Mereka juga lebih sadar akan kelemahan dan kekuatan dirinya.



Karena sering berdialog dengan diri sendiri, keputusan yang mereka ambil biasanya lebih selaras dengan tujuan hidup, bukan sekadar mengikuti ekspektasi lingkungan.



Kesadaran diri atau self-awareness merupakan salah satu fondasi utama kesehatan psikologis menurut banyak teori psikologi modern.



8. Mereka Tidak Takut Kehilangan Kesempatan Hanya karena Sedang Sendiri



Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) membuat banyak orang merasa harus selalu ikut dalam setiap acara.



Namun seseorang yang menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri tidak mudah terjebak dalam rasa takut tertinggal.



Mereka tidak merasa wajib hadir di semua undangan.



Mereka mampu berkata "tidak" ketika membutuhkan waktu untuk beristirahat atau mengisi ulang energi.



Keputusan mereka didasarkan pada kebutuhan pribadi, bukan tekanan sosial.



Hal ini menunjukkan adanya batasan pribadi (healthy boundaries) yang sehat.



9. Mereka Tetap Menikmati Hubungan dengan Orang Lain, tetapi Tidak Kehilangan Diri Sendiri



Inilah tanda paling penting.



Orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri bukanlah penyendiri yang menolak semua hubungan sosial.



Sebaliknya, mereka tetap mencintai keluarga, menghargai sahabat, dan menikmati kebersamaan.



Namun mereka tidak menjadikan hubungan tersebut sebagai satu-satunya sumber identitas.



Mereka tetap memiliki ruang pribadi, tujuan hidup, serta aktivitas yang membuat mereka berkembang sebagai individu.



Psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang paling sehat adalah hubungan antara dua orang yang sama-sama utuh, bukan dua orang yang saling bergantung secara emosional hingga kehilangan jati diri.



Kesimpulan



Belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri bukan berarti menjauh dari dunia atau menutup hati terhadap orang lain. Justru kemampuan ini menunjukkan bahwa seseorang telah membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri.



Ketika seseorang tidak lagi takut pada kesendirian, ia menjadi lebih bebas memilih hubungan yang benar-benar bermakna, lebih mampu mengelola emosinya, dan tidak mudah terombang-ambing oleh penilaian orang lain.



Pada akhirnya, orang yang paling damai bukanlah mereka yang selalu dikelilingi banyak orang, melainkan mereka yang mampu menemukan ketenangan, makna, dan kebahagiaan, bahkan ketika sedang menikmati waktu bersama dirinya sendiri. Karena sebelum dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, hubungan pertama yang perlu dirawat adalah hubungan dengan diri sendiri.

***