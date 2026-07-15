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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.54 WIB

Jika Memiliki 8 Tanda Ini, Anda Mungkin Tumbuh dengan Orang Tua yang Sangat Peduli

Ilustrasi keluarga harmonis. (Freepik) - Image

Ilustrasi keluarga harmonis. (Freepik)

JawaPos.com - Pola asuh orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter dan cara seseorang menjalani kehidupan saat dewasa.

Orang tua yang memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan positif dapat meninggalkan dampak baik yang terus dirasakan anak dalam jangka panjang.

Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kepedulian dan pengasuhan yang sehat.

Mengutip Hack Spirit, berikut delapan tanda yang mencerminkan seseorang mendapatkan didikan dari orang tua yang baik dan penyayang.

1. Anda merasa aman dan terlindungi

Merasa aman dan terlindungi merupakan kebutuhan mendasar, terutama pada masa kanak-kanak.

Keamanan sesungguhnya datang dari mengetahui bahwa ada orang-orang yang mendukung dan menginginkan yang terbaik untuk Anda.

Orang tua yang mencintai anak-anaknya memberikan rasa aman tersebut.

2. Mereka mendorong individualitas Anda

Orang tua yang baik dan penyayang selalu mendorong individualitas anak-anaknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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