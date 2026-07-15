Jika Memiliki 8 Tanda Ini, Anda Mungkin Tumbuh dengan Orang Tua yang Sangat Peduli

Ilustrasi keluarga harmonis. (Freepik)
JawaPos.com - Pola asuh orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter dan cara seseorang menjalani kehidupan saat dewasa.
Orang tua yang memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan positif dapat meninggalkan dampak baik yang terus dirasakan anak dalam jangka panjang.
Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kepedulian dan pengasuhan yang sehat.
Mengutip Hack Spirit, berikut delapan tanda yang mencerminkan seseorang mendapatkan didikan dari orang tua yang baik dan penyayang.
Baca Juga:Orang yang Sering Menghilang Berhari-hari Tanpa Kabar Ternyata Punya Pola Psikologis Ini, Bukan Karena Sengaja Ingin Dicari!
1. Anda merasa aman dan terlindungi
Merasa aman dan terlindungi merupakan kebutuhan mendasar, terutama pada masa kanak-kanak.
Keamanan sesungguhnya datang dari mengetahui bahwa ada orang-orang yang mendukung dan menginginkan yang terbaik untuk Anda.
Orang tua yang mencintai anak-anaknya memberikan rasa aman tersebut.
2. Mereka mendorong individualitas Anda
Orang tua yang baik dan penyayang selalu mendorong individualitas anak-anaknya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa