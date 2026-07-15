Jangan Diabaikan, 6 Tanda Tersembunyi Anak Jadi Korban Bullying di Sekolah

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu berharap anaknya dapat belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman serta nyaman.

Namun, tidak semua anak berani menceritakan pengalaman buruk yang mereka alami di sekolah, termasuk ketika menjadi korban bullying.

Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, ejekan verbal, hingga tekanan psikologis yang berdampak pada kondisi emosional anak.

Rasa takut, malu, atau khawatir sering membuat mereka memilih memendam masalah tersebut.

Mengutip Baseline, psikologi mengungkap enam tanda yang dapat menjadi petunjuk bahwa seorang anak mungkin sedang mengalami bullying di sekolah.

1. Mereka semakin menarik diri

Anak-anak mengekspresikan emosi dengan berbagai cara dan terkadang, tidak sejelas yang kita harapkan.

Salah satu tanda halus dari penindasan adalah meningkatkan rasa menarik diri.

Anda mungkin memperhatikan bahwa anak Anda menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, menghindari aktivitas keluarga yang pernah mereka nikmati.