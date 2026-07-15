7 Tanda Anda Punya Aura Mengintimidasi Orang Lain Tanpa Disadari, Bukan Sekadar Terlihat Galak

JawaPos.com — Pernah merasa orang lain tiba-tiba lebih kaku saat berbicara dengan Anda? Atau menyadari bahwa orang sering meminta maaf sebelum bertanya sesuatu yang sebenarnya sederhana?

Bisa jadi bukan karena Anda sulit didekati, melainkan karena ada beberapa kebiasaan kecil yang tanpa sadar membuat Anda terlihat mengintimidasi.

Menariknya, orang yang dianggap mengintimidasi sering kali tidak merasa memiliki kekuatan atau sikap dominan. Sebaliknya, banyak dari mereka justru merasa biasa saja, pendiam, atau bahkan kurang percaya diri.

Dalam psikologi sosial, manusia memang cenderung membuat penilaian cepat terhadap orang yang baru ditemui. Dalam hitungan detik, seseorang dapat menilai apakah orang lain terlihat ramah, percaya diri, atau sulit didekati berdasarkan ekspresi wajah, nada bicara, hingga bahasa tubuh.

Dilansir dari YouTube Psychology Simplified, Rabu (15/7), ada beberapa tanda yang menunjukkan seseorang mungkin terlihat mengintimidasi orang lain tanpa menyadarinya. Berikut daftarnya:

1. Ekspresi wajah yang terlalu non ekspresif sering dianggap sebagai sikap tidak ramah

Tidak semua orang memiliki ekspresi wajah yang mudah menunjukkan emosi. Sebagian orang secara alami memiliki wajah yang tenang atau serius ketika sedang berpikir maupun beristirahat.

Masalahnya, ekspresi netral tersebut sering ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Mereka bisa menganggap seseorang sedang kesal, tidak tertarik, atau bahkan menilai mereka.

Padahal, belum tentu ada maksud negatif di balik ekspresi tersebut. Seseorang mungkin hanya sedang fokus atau tidak terbiasa menunjukkan reaksi secara berlebihan.