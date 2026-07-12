5 Batasan Penting Ini Tidak Akan Pernah Diterapkan oleh Orang-orang yang Tidak Memiliki Keteguhan Hati, Simak!

JawaPos.com - Memiliki keteguhan hati bukan hanya tentang mampu bertahan menghadapi tekanan hidup, tetapi juga keberanian untuk menetapkan batasan yang sehat.

Faktanya, banyak orang merasa lelah secara emosional bukan karena terlalu banyak pekerjaan, melainkan karena sulit mengatakan "tidak", takut mengecewakan orang lain, atau terus mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi menjaga hubungan.

Di sinilah pentingnya memahami batasan pribadi sebagai bagian dari kesehatan mental dan emosional.

Dalam kehidupan sehari-hari, batasan atau boundaries bukanlah bentuk sikap egois.

Sebaliknya, batasan menjadi cara seseorang melindungi waktu, energi, emosi, dan harga dirinya.

Orang yang memiliki keteguhan hati memahami bahwa mereka tidak harus selalu menyenangkan semua orang agar diterima atau dihargai.

Sebaliknya, individu yang belum memiliki keteguhan hati sering kali kesulitan mempertahankan pendiriannya.

Mereka mudah merasa bersalah ketika menolak permintaan, membiarkan orang lain melanggar kenyamanan mereka, atau terus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut kehilangan.

Padahal, kemampuan menetapkan batasan merupakan salah satu tanda kecerdasan emosional dan penghargaan terhadap diri sendiri.

Dengan batasan yang jelas, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih sehat, saling menghormati, dan jauh dari pola manipulatif.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut lima batasan penting yang umumnya sulit diterapkan oleh orang-orang yang belum memiliki keteguhan hati.

1. Berani Mengatakan "Tidak" Tanpa Merasa Bersalah

Salah satu batasan paling mendasar adalah kemampuan menolak sesuatu yang memang tidak sanggup dilakukan.

Namun, orang yang tidak memiliki keteguhan hati sering merasa bahwa mengatakan "tidak" sama dengan mengecewakan orang lain. Akibatnya, mereka menerima terlalu banyak tanggung jawab hingga akhirnya kelelahan secara fisik maupun emosional.