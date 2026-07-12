Stop Bekerja Terlalu Keras! Ini 9 Tanda Bahwa Tubuh Membutuhkan Istirahat yang Jarang Disadari Workaholic

Ilustrasi pekerja keras atau workaholic (freepik)
JawaPos.com - Bekerja keras memang sering dianggap sebagai kunci menuju kesuksesan.
Namun ketika pekerjaan mulai menguras seluruh waktu, tenaga, dan perhatian hingga mengabaikan kebutuhan tubuh, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental.
Tidak sedikit orang yang bangga menyebut dirinya sebagai workaholic, padahal tubuh sebenarnya sudah memberikan berbagai sinyal bahwa ia membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Di tengah tuntutan produktivitas yang semakin tinggi, banyak orang terbiasa mengabaikan rasa lelah.
Mereka tetap bekerja meski kurang tidur, terus mengejar target tanpa jeda, atau merasa bersalah ketika mengambil waktu untuk beristirahat.
Sayangnya, kebiasaan seperti ini justru meningkatkan risiko kelelahan kronis (burnout), menurunnya daya tahan tubuh, hingga gangguan kesehatan mental.
Tubuh memiliki cara tersendiri untuk memberi tahu bahwa energinya mulai habis. Sinyal tersebut sering kali muncul dalam bentuk perubahan fisik, emosional, maupun penurunan kemampuan berpikir.
Jika diabaikan terus-menerus, dampaknya bukan hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa