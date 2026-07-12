Stop Bekerja Terlalu Keras! Ini 9 Tanda Bahwa Tubuh Membutuhkan Istirahat yang Jarang Disadari Workaholic

JawaPos.com - Bekerja keras memang sering dianggap sebagai kunci menuju kesuksesan.

Namun ketika pekerjaan mulai menguras seluruh waktu, tenaga, dan perhatian hingga mengabaikan kebutuhan tubuh, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental.

Tidak sedikit orang yang bangga menyebut dirinya sebagai workaholic, padahal tubuh sebenarnya sudah memberikan berbagai sinyal bahwa ia membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Di tengah tuntutan produktivitas yang semakin tinggi, banyak orang terbiasa mengabaikan rasa lelah.

Mereka tetap bekerja meski kurang tidur, terus mengejar target tanpa jeda, atau merasa bersalah ketika mengambil waktu untuk beristirahat.

Sayangnya, kebiasaan seperti ini justru meningkatkan risiko kelelahan kronis (burnout), menurunnya daya tahan tubuh, hingga gangguan kesehatan mental.

Tubuh memiliki cara tersendiri untuk memberi tahu bahwa energinya mulai habis. Sinyal tersebut sering kali muncul dalam bentuk perubahan fisik, emosional, maupun penurunan kemampuan berpikir.