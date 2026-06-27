Lelah secara Mental, Ini 5 Tanda Kamu Mengalami Burnout dan Butuh Istirahat

JawaPos.com - Burnout bukan sekadar istilah yang ramai dibahas di media sosial, tetapi merupakan kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang.

Saat ini, banyak orang, baik yang bekerja di perusahaan maupun menjalankan pekerjaan sampingan, mengalami kelelahan fisik dan emosional bahkan di usia yang masih relatif muda.

Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala awal burnout agar dapat mengambil langkah pencegahan sebelum kondisinya semakin parah.

Mengutip English Jagran, terdapat lima tanda yang menunjukkan bahwa seseorang perlu beristirahat demi menjaga kesehatan mentalnya.

1. Merasa lelah terus-menerus meski cukup tidur

Jika Anda merasa terus-menerus lelah meskipun sudah cukup tidur, itu seharusnya menjadi tanda kelelahan mental.

Meskipun kelelahan adalah kurangnya energi, burnout dapat menyebabkan bangun tidur dengan perasaan lemas, mengalami penurunan energi di siang hari yang tidak dapat diatasi, dan penurunan fungsi kognitif.

Beberapa orang terbiasa mengandalkan kafein atau tidur siang singkat, inilah saatnya untuk mengisi ulang energi mental.

2. Mati rasa atau mudah tersinggung