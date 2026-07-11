5 Makanan Sehat yang Dapat Membantu Mencegah Munculnya Rambut Uban, Apa Saja?

Ilustrasi rambut beruban. (Freepik)
JawaPos.com - Munculnya rambut uban menjadi salah satu perubahan alami yang dapat dialami seseorang, bahkan terkadang terjadi saat usia masih relatif muda. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keturunan hingga gaya hidup sehari-hari.
Selain faktor genetik, munculnya uban juga sering dikaitkan dengan stres, kekurangan nutrisi tertentu, perubahan hormon, serta pola makan yang kurang seimbang. Asupan makanan yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dapat memengaruhi kesehatan rambut secara keseluruhan.
Untuk menjaga rambut tetap sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi melalui makanan bergizi menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan. Mengutip English Jagran, berikut lima makanan sehat yang dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan rambut dan mendukung upaya mencegah munculnya uban.
1. Sayuran hijau
Gabungkan sayuran hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung ke dalam pola makan Anda untuk mengatasi uban dini.
Kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral, sayuran hijau meningkatkan produksi melanin, mengurangi stres oksidatif, dan mendukung kesehatan rambut secara keseluruhan.
2. Kacang-kacangan dan biji-bijian
Kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan dapat melawan uban.
Kacang almond, biji bunga matahari, dan biji labu mengandung tembaga, magnesium, dan vitamin E sekaligus meningkatkan produksi melanin dan pertumbuhan rambut.
Tambahkan kacang kenari, biji rami, dan biji chia ke dalam makanan Anda untuk menutrisi folikel rambut.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!