5 Makanan Sehat yang Dapat Membantu Mencegah Munculnya Rambut Uban, Apa Saja?

JawaPos.com - Munculnya rambut uban menjadi salah satu perubahan alami yang dapat dialami seseorang, bahkan terkadang terjadi saat usia masih relatif muda. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keturunan hingga gaya hidup sehari-hari.

Selain faktor genetik, munculnya uban juga sering dikaitkan dengan stres, kekurangan nutrisi tertentu, perubahan hormon, serta pola makan yang kurang seimbang. Asupan makanan yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dapat memengaruhi kesehatan rambut secara keseluruhan.

Untuk menjaga rambut tetap sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi melalui makanan bergizi menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan. Mengutip English Jagran, berikut lima makanan sehat yang dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan rambut dan mendukung upaya mencegah munculnya uban.

1. Sayuran hijau

Gabungkan sayuran hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung ke dalam pola makan Anda untuk mengatasi uban dini.

Kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral, sayuran hijau meningkatkan produksi melanin, mengurangi stres oksidatif, dan mendukung kesehatan rambut secara keseluruhan.

2. Kacang-kacangan dan biji-bijian

Kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan dapat melawan uban.

Kacang almond, biji bunga matahari, dan biji labu mengandung tembaga, magnesium, dan vitamin E sekaligus meningkatkan produksi melanin dan pertumbuhan rambut.