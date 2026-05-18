8 Makanan Sehat yang Terbukti Mendukung Sistem Saraf, Apa Saja?

JawaPos.com – Sistem saraf mengendalikan hampir setiap proses dalam tubuh, mulai dari detak jantung dan pencernaan hingga memori dan respons terhadap stres.

Meskipun tidak ada makanan yang dapat menyembuhkan penyakit neurologis, menu yang tepat dapat bantu mendukung dan memperkuat saraf.

Melansir health, berikut 8 makanan yang sangat bermanfaat bagi sistem saraf Anda.

1. Salmon

Salmon merupakan salah satu sumber terbaik asam lemak omega-3 EPA dan DHA.

Jadi bagian dari membran sel saraf dan membantu otak beradaptasi serta membentuk koneksi baru.

Omega-3 juga mengurangi peradangan yang dapat merusak sel saraf.

Selain itu, salmon mengandung vitamin D, yang mendukung fungsi otak.

2. Bayam