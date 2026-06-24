Rahasia Diet Sehat Ala Gen Z yang Tetap Bisa Makan Enak, Dari Poke Bowl yang Instagramable Sampai Chia Pudding yang Super Praktis!

JawaPos.Com - Kuliner sehat kini menjadi tren dikalangan anak muda tak terkecuali Gen Z.

Healthy food seakan menjadi gaya hidup bagi sebagian besar orang. Seiring meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan kesehatan.

Saat ini hidangan sehat tampil lebih modern, kreatif, dan kekinian, bahkan sering dijadikan konten yang instagramable di media sosial.

Selain itu, healthy food juga kaya akan nutrisi seperti antioksidan, protein nabati, omega-3 dari ikan mentah, sampai bakteri baik yang bermanfaat untuk kesehatan organ pencernaan.

Jika anda sedang mencari makanan super food yang sehat, instagramable, dan viral berikut beberapa hidangan yang wajib anda coba.

Mengutip informasi dari laman mymealcatering dan klinikpertamina.com pada (24/6), berikut berbagai hidangan sehat yang sedang menjadi tren dari kalangan anak muda.

Poke bowl biasanya disajikan di dalam mangkuk. Poke bowl ini menjadi healthy food yang populer karena tampilannya menarik dan instagramable. Hidangan ini terdiri dari nasi, kemudian dipadukan dengan berbagai topping segar seperti mentimun, selada, bayam, nori, edamame, alpukat, dan tobiko. Protein utamanya terdiri dari ikan mentah (sashimi) seperti tuna ataupun salmon.

Overnight Oats