Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 24 Juni 2026 | 21.01 WIB

Rahasia Diet Sehat Ala Gen Z yang Tetap Bisa Makan Enak, Dari Poke Bowl yang Instagramable Sampai Chia Pudding yang Super Praktis!

Ilustrasi poke bowl. (Magnific) - Image

Ilustrasi poke bowl. (Magnific)

JawaPos.Com - Kuliner sehat kini menjadi tren dikalangan anak muda tak terkecuali Gen Z.

Healthy food seakan menjadi gaya hidup bagi sebagian besar orang. Seiring meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan kesehatan.

Saat ini hidangan sehat tampil lebih modern, kreatif, dan kekinian, bahkan sering dijadikan konten yang instagramable di media sosial.

Selain itu, healthy food juga kaya akan nutrisi seperti antioksidan, protein nabati, omega-3 dari ikan mentah, sampai bakteri baik yang bermanfaat untuk kesehatan organ pencernaan.

Jika anda sedang mencari makanan super food yang sehat, instagramable, dan viral berikut beberapa hidangan yang wajib anda coba.

Mengutip informasi dari laman mymealcatering dan klinikpertamina.com pada (24/6), berikut berbagai hidangan sehat yang sedang menjadi tren dari kalangan anak muda.  

Poke bowl biasanya disajikan di dalam mangkuk. Poke bowl ini menjadi healthy food yang populer karena tampilannya menarik dan instagramable. Hidangan ini terdiri dari nasi, kemudian dipadukan dengan berbagai topping segar seperti mentimun, selada, bayam, nori, edamame, alpukat, dan tobiko. Protein utamanya terdiri dari ikan mentah (sashimi) seperti tuna ataupun salmon. 

Overnight oats menjadi menu sehat praktis favoritnya gen Z. overnight oats sangat cocok dijadikan menu sarapan. Kandungannya yang kaya akan serat, membuat anda bisa kenyang lebih lama, sehingga menekan nafsu makan. overnight s oats bisa ditambahkan dengan aneka topping sehat seperti susu low fat, buah-buahan segar kaya antioksidan, dan madu sebagai pemanis alami.  

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Makanan Sehat yang Terbukti Mendukung Sistem Saraf, Apa Saja? - Image
Lifestyle

8 Makanan Sehat yang Terbukti Mendukung Sistem Saraf, Apa Saja?

Senin, 18 Mei 2026 | 21.21 WIB

7 Makanan Sehat Ini Jadi Penyebab Perut Kembung, Apa Saja? - Image
Lifestyle

7 Makanan Sehat Ini Jadi Penyebab Perut Kembung, Apa Saja?

Senin, 6 April 2026 | 21.42 WIB

Hati-hati! 7 Makanan Sehat Ini Ternyata Bikin Berat Badan Bertambah - Image
Lifestyle

Hati-hati! 7 Makanan Sehat Ini Ternyata Bikin Berat Badan Bertambah

Sabtu, 4 April 2026 | 01.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore