Sulit BAB? 9 Makanan Tinggi Serat Ini Dapat Membantu Mengatasi Sembelit

ilustrasi makanan tinggi serat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Sembelit merupakan salah satu gangguan pencernaan yang cukup sering dialami dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Salah satu cara alami untuk membantu mengatasinya adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat.
Asupan serat yang cukup berperan penting dalam melancarkan buang air besar sekaligus menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Selain itu, makanan tinggi serat juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Mengutip Healthshots, berikut sembilan jenis makanan tinggi serat yang dapat membantu meredakan sembelit sekaligus mendukung kesehatan pencernaan.
1. Biji-bijian utuh
Biji-bijian utuh membantu pencernaan dan menyediakan vitamin serta mineral kaya serat.
2. Oat
Oat meredakan sembelit, melancarkan pencernaan, dan mengandung serat tak larut kaya kalsium, kalium, vitamin B kompleks, dan magnesium, yang bantu menjaga kadar gula darah.
Beta-gluten juga bantu menjaga pergerakan usus tetap teratur.
3. Beras merah
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!