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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.19 WIB

Sulit BAB? 9 Makanan Tinggi Serat Ini Dapat Membantu Mengatasi Sembelit

ilustrasi makanan tinggi serat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan tinggi serat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sembelit merupakan salah satu gangguan pencernaan yang cukup sering dialami dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Salah satu cara alami untuk membantu mengatasinya adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat.

Asupan serat yang cukup berperan penting dalam melancarkan buang air besar sekaligus menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Selain itu, makanan tinggi serat juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Mengutip Healthshots, berikut sembilan jenis makanan tinggi serat yang dapat membantu meredakan sembelit sekaligus mendukung kesehatan pencernaan.

1. Biji-bijian utuh

Biji-bijian utuh membantu pencernaan dan menyediakan vitamin serta mineral kaya serat.

Mengonsumsi makanan berserat tinggi dapat mengurangi sembelit.

2. Oat

Oat meredakan sembelit, melancarkan pencernaan, dan mengandung serat tak larut kaya kalsium, kalium, vitamin B kompleks, dan magnesium, yang bantu menjaga kadar gula darah.

Beta-gluten juga bantu menjaga pergerakan usus tetap teratur.

3. Beras merah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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