Hindari Mengonsumsi 5 Makanan Ini Bersamaan dengan Ikan, Ini Alasannya

Ilustrasi Ikan bakar (Freepik)
JawaPos.com - Ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein yang kaya nutrisi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, hingga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.
Meski demikian, tidak semua jenis makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan ikan. Kombinasi tertentu dipercaya dapat memicu gangguan pencernaan, seperti perut kembung, rasa tidak nyaman, atau keluhan lainnya pada sebagian orang.
Mengutip English Jagran, ada lima jenis makanan yang sebaiknya tidak disantap bersamaan dengan ikan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan.
1. Makanan olahan atau gorengan
Tingginya kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan tersebut dapat merusak kesehatan kardiovaskular.
Kombinasi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan.
2. Kacang-kacangan
Kacang-kacangan dan polong-polongan juga tidak cocok untuk dipadukan dengan ikan karena keduanya mengandung banyak protein yang memicu gas, kembung, dan ketidaknyamanan pencernaan.
3. Kopi
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa