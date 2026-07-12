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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 22.51 WIB

Hindari Mengonsumsi 5 Makanan Ini Bersamaan dengan Ikan, Ini Alasannya

Ilustrasi Ikan bakar (Freepik) - Image

Ilustrasi Ikan bakar (Freepik)

JawaPos.com - Ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein yang kaya nutrisi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, hingga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

Meski demikian, tidak semua jenis makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan ikan. Kombinasi tertentu dipercaya dapat memicu gangguan pencernaan, seperti perut kembung, rasa tidak nyaman, atau keluhan lainnya pada sebagian orang.

Mengutip English Jagran, ada lima jenis makanan yang sebaiknya tidak disantap bersamaan dengan ikan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan.

1. Makanan olahan atau gorengan

Memadukan ikan dengan makanan olahan atau gorengan dapat merusak manfaatnya bagi kesehatan.

Tingginya kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan tersebut dapat merusak kesehatan kardiovaskular.

Kombinasi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan.

2. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan dan polong-polongan juga tidak cocok untuk dipadukan dengan ikan karena keduanya mengandung banyak protein yang memicu gas, kembung, dan ketidaknyamanan pencernaan.

3. Kopi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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