Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.36 WIB

4 Makanan Kaya Vitamin D yang Dapat Membantu Menjaga Kesehatan Tubuh

ilustrasi vitamin D. (Freepik) - Image

ilustrasi vitamin D. (Freepik)

JawaPos.com - Memenuhi kebutuhan vitamin D menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh tetap optimal.

Selain berperan dalam memperkuat tulang, vitamin D juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan dapat membantu menjaga suasana hati.

Selama ini, paparan sinar matahari dikenal sebagai salah satu sumber utama vitamin D, tetapi beberapa jenis makanan juga dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi tersebut.

Mengutip English Jagran, berikut empat makanan kaya vitamin D yang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat.

1. Ikan berlemak

Cara mudah untuk mendapatkan vitamin D adalah mengonsumsi ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden.

Ikan-ikan ini termasuk sumber terbaik vitamin esensial ini.

2. Kuning telur

Kuning telur sangat baik untuk tubuh karena mengandung lemak sehat, vitamin, dan mineral.

Menambahkan kuning telur ke dalam menu makanan dapat meningkatkan asupan vitamin D secara alami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Hindari Mengonsumsi 5 Makanan Ini Bersamaan dengan Ikan, Ini Alasannya - Image
Lifestyle

Hindari Mengonsumsi 5 Makanan Ini Bersamaan dengan Ikan, Ini Alasannya

Minggu, 12 Juli 2026 | 22.51 WIB

5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi saat Makan Malam agar Tidur Lebih Nyenyak - Image
Lifestyle

5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi saat Makan Malam agar Tidur Lebih Nyenyak

Minggu, 12 Juli 2026 | 22.49 WIB

Jangan Asal Dibekukan, Ini 5 Jenis Makanan yang Sebaiknya Tidak Disimpan di Freezer - Image
Lifestyle

Jangan Asal Dibekukan, Ini 5 Jenis Makanan yang Sebaiknya Tidak Disimpan di Freezer

Minggu, 12 Juli 2026 | 19.14 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore