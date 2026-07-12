4 Makanan Kaya Vitamin D yang Dapat Membantu Menjaga Kesehatan Tubuh

JawaPos.com - Memenuhi kebutuhan vitamin D menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh tetap optimal.

Selain berperan dalam memperkuat tulang, vitamin D juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan dapat membantu menjaga suasana hati.

Selama ini, paparan sinar matahari dikenal sebagai salah satu sumber utama vitamin D, tetapi beberapa jenis makanan juga dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi tersebut.

Mengutip English Jagran, berikut empat makanan kaya vitamin D yang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat.

1. Ikan berlemak

Cara mudah untuk mendapatkan vitamin D adalah mengonsumsi ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden.

Ikan-ikan ini termasuk sumber terbaik vitamin esensial ini.

2. Kuning telur

Kuning telur sangat baik untuk tubuh karena mengandung lemak sehat, vitamin, dan mineral.