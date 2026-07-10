Baik Bukan Berarti Tulus! 5 Perilaku Ini Mengungkap Kebaikan Pria Manipulatif, Tapi Bukan Berarti Tanda Ketulusan

JawaPos.com - Kebaikan merupakan salah satu kualitas yang paling dicari dalam sebuah hubungan. Tidak sedikit orang merasa yakin telah menemukan pasangan yang tepat ketika bertemu dengan pria yang perhatian, murah hati, dan selalu bersikap manis.

Namun, psikologi hubungan mengingatkan bahwa tidak semua bentuk kebaikan lahir dari ketulusan. Dalam beberapa kasus, perilaku baik justru dapat menjadi bagian dari strategi manipulasi.

Pria manipulatif sering kali mengetahui cara membangun citra positif agar mendapatkan kepercayaan, simpati, bahkan ketergantungan emosional dari pasangannya. Karena dilakukan secara halus, perilaku ini sering disalahartikan sebagai bukti cinta yang tulus.

Tentu saja, bersikap baik bukan berarti seseorang pasti manipulatif. Sebaliknya, sebagian besar orang memang menunjukkan perhatian karena rasa sayang yang tulus. Namun, jika kebaikan tersebut selalu disertai harapan untuk mengendalikan, memperoleh keuntungan, atau membuat pasangan merasa berutang budi, maka penting untuk lebih waspada.

Dikutip dari laman Expert Editor, inilah berbagai pembahasan mengenai perilaku manipulatif pria baik yang tidak berarti sebagai ketulusan.

1. Terlalu Banyak Memberi agar Pasangan Merasa Berutang Budi

Pria manipulatif sering memberikan bantuan, hadiah, atau perhatian secara berlebihan, terutama pada awal hubungan.

Sekilas, tindakan tersebut tampak romantis dan membuat pasangan merasa dihargai. Namun, seiring waktu, semua pemberian itu bisa berubah menjadi alat untuk mengendalikan.