6 Gejala Kulit Kepala Mengalami Masalah Akibat Terlalu Sering Menggunakan Pewarna Rambut

ilustrasi orang yang cat rambut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Mewarnai rambut menjadi salah satu cara populer untuk mengubah penampilan atau menutupi uban. Namun, penggunaan produk pewarna rambut yang mengandung bahan kimia secara berulang dapat memberikan dampak tertentu pada kondisi rambut maupun kulit kepala.
Seiring meningkatnya perhatian terhadap kandungan dalam produk kecantikan, banyak orang mulai lebih berhati-hati dalam memilih pewarna rambut dan memperhatikan reaksi yang muncul setelah pemakaian.
Kulit kepala sebenarnya dapat menunjukkan tanda-tanda ketika mengalami gangguan akibat paparan bahan kimia dari pewarna rambut. Mengenali gejala tersebut lebih awal dapat membantu menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut.
Mengutip English Jagran, berikut enam tanda yang menunjukkan kulit kepala mungkin membutuhkan waktu untuk beristirahat dari penggunaan pewarna rambut.
1. Gatal atau sensasi terbakar
Jika Anda mengalami rasa terbakar, gatal, atau sangat kencang di kulit kepala selama/setelah mewarnai rambut, itu adalah reaksi terhadap bahan-bahan keras, termasuk amonia, PPD, dan hidrogen peroksida (HPO).
2. Kulit kepala kering dan mengelupas
Jika kulit kepala Anda terasa kering atau mengelupas setelah mewarnai rambut, itu adalah indikasi jelas bahwa kulit kepala Anda kekurangan kelembapan.
Banyak produk yang mengandung banyak bahan kimia menghilangkan minyak alami dari kulit kepala Anda dan merusak lapisan pelindung normal kulit kepala Anda.
3. Peningkatan kerontokan rambut
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