Rambut Rontok? Ini 5 Cara Menjaga Kesehatan Rambut dan Mengenali Tanda-Tanda Pertumbuhannya

JawaPos.com - Rambut rontok merupakan masalah yang umum dialami baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari perubahan hormon, stres, pola makan yang kurang seimbang, hingga kondisi kulit kepala yang tidak sehat.

Meski sering menimbulkan kekhawatiran, rambut rontok sebenarnya tidak selalu menjadi tanda kerusakan permanen. Dalam banyak kasus, rambut memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali melalui siklus alami yang berlangsung secara terus-menerus.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan rambut? Bagaimana cara mengetahui apakah rambut masih tumbuh dengan baik? Berikut beberapa hal yang perlu dipahami.

1. Jaga Kesehatan Kulit Kepala Kondisi kulit kepala berperan penting dalam pertumbuhan rambut. Kulit kepala yang sehat membantu folikel rambut bekerja secara optimal sehingga mampu menghasilkan rambut yang lebih kuat.

Menjaga kebersihan kulit kepala, memilih produk perawatan yang sesuai, serta menghindari penumpukan minyak dan kotoran menjadi langkah dasar yang tidak boleh diabaikan.

2. Kelola Stres dengan Baik Stres berkepanjangan diketahui dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Pada beberapa orang, tekanan emosional bahkan dapat memicu kerontokan yang lebih banyak dari biasanya.

Karena itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu istirahat menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan rambut. Aktivitas seperti olahraga, meditasi, atau menjalani hobi dapat membantu mengurangi tingkat stres sehari-hari.

3. Perhatikan Asupan Nutrisi Rambut membutuhkan berbagai nutrisi untuk tumbuh dengan baik, termasuk protein, vitamin, dan mineral.

Pola makan yang seimbang dengan konsumsi sayuran, buah-buahan, protein, dan cukup air dapat membantu mendukung proses regenerasi rambut secara alami.