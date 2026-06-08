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Rian Alfianto
Selasa, 9 Juni 2026 | 02.10 WIB

Rambut Rontok? Ini 5 Cara Menjaga Kesehatan Rambut dan Mengenali Tanda-Tanda Pertumbuhannya

ilustrasi rambut rontok. (Freepik0 - Image

ilustrasi rambut rontok. (Freepik0

JawaPos.com - Rambut rontok merupakan masalah yang umum dialami baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari perubahan hormon, stres, pola makan yang kurang seimbang, hingga kondisi kulit kepala yang tidak sehat.

Meski sering menimbulkan kekhawatiran, rambut rontok sebenarnya tidak selalu menjadi tanda kerusakan permanen. Dalam banyak kasus, rambut memiliki kemampuan untuk tumbuh kembali melalui siklus alami yang berlangsung secara terus-menerus.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan rambut? Bagaimana cara mengetahui apakah rambut masih tumbuh dengan baik? Berikut beberapa hal yang perlu dipahami.

1. Jaga Kesehatan Kulit Kepala

Kondisi kulit kepala berperan penting dalam pertumbuhan rambut. Kulit kepala yang sehat membantu folikel rambut bekerja secara optimal sehingga mampu menghasilkan rambut yang lebih kuat.

Menjaga kebersihan kulit kepala, memilih produk perawatan yang sesuai, serta menghindari penumpukan minyak dan kotoran menjadi langkah dasar yang tidak boleh diabaikan.

2. Kelola Stres dengan Baik

Stres berkepanjangan diketahui dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Pada beberapa orang, tekanan emosional bahkan dapat memicu kerontokan yang lebih banyak dari biasanya.

Karena itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu istirahat menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan rambut. Aktivitas seperti olahraga, meditasi, atau menjalani hobi dapat membantu mengurangi tingkat stres sehari-hari.

3. Perhatikan Asupan Nutrisi

Rambut membutuhkan berbagai nutrisi untuk tumbuh dengan baik, termasuk protein, vitamin, dan mineral.
Pola makan yang seimbang dengan konsumsi sayuran, buah-buahan, protein, dan cukup air dapat membantu mendukung proses regenerasi rambut secara alami.

4. Jangan Hanya Fokus pada Rambut yang Rontok

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah terlalu fokus pada jumlah rambut yang rontok setiap hari. Padahal, rambut manusia memiliki siklus pertumbuhan alami yang membuat rambut lama akan digantikan oleh rambut baru.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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