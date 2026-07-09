6 Manfaat Biji-bijian untuk Wanita, Mulai dari Memperkuat Tulang hingga Menyehatkan Jantung

ilustrasi ragam biji-bijian. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Biji-bijian merupakan salah satu sumber makanan alami yang kaya akan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Kandungan vitamin, mineral, protein, serat, serta lemak sehat di dalamnya membuat biji-bijian menjadi pilihan baik untuk melengkapi pola makan sehari-hari.
Mengonsumsi beragam jenis biji-bijian dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti omega-3, magnesium, zinc, zat besi, hingga antioksidan. Senyawa antioksidan yang terdapat di dalamnya juga berperan dalam membantu melawan efek stres oksidatif dan peradangan pada tubuh.
Beberapa jenis biji-bijian yang sering direkomendasikan untuk mendukung kesehatan wanita antara lain biji rami, biji labu, biji wijen, dan biji bunga matahari. Dengan menambahkannya ke dalam menu harian, tubuh dapat memperoleh berbagai manfaat kesehatan.
Mengutip NDTV, berikut enam alasan mengapa wanita sebaiknya memasukkan biji-bijian ke dalam pola makan sehari-hari.
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1. Kesehatan tulang
Wanita memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi setelah menopause.
Biji-bijian seperti wijen dan chia kaya akan kalsium, magnesium, dan fosfor, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang.
2. Kesehatan menstruasi
Mempraktikkan seed cycling, yaitu mengonsumsi biji-bijian tertentu pada waktu yang berbeda dalam sebulan adalah metode populer untuk mendukung naik turunnya kadar estrogen dan progesteron secara alami.
Ini dapat bantu mengatur siklus dan meredakan gejala PMS seperti kembung dan perubahan suasana hati.
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