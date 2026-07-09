Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 05.07 WIB

6 Manfaat Biji-bijian untuk Wanita, Mulai dari Memperkuat Tulang hingga Menyehatkan Jantung

ilustrasi ragam biji-bijian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi ragam biji-bijian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Biji-bijian merupakan salah satu sumber makanan alami yang kaya akan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Kandungan vitamin, mineral, protein, serat, serta lemak sehat di dalamnya membuat biji-bijian menjadi pilihan baik untuk melengkapi pola makan sehari-hari.

Mengonsumsi beragam jenis biji-bijian dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti omega-3, magnesium, zinc, zat besi, hingga antioksidan. Senyawa antioksidan yang terdapat di dalamnya juga berperan dalam membantu melawan efek stres oksidatif dan peradangan pada tubuh.

Beberapa jenis biji-bijian yang sering direkomendasikan untuk mendukung kesehatan wanita antara lain biji rami, biji labu, biji wijen, dan biji bunga matahari. Dengan menambahkannya ke dalam menu harian, tubuh dapat memperoleh berbagai manfaat kesehatan.

Mengutip NDTV, berikut enam alasan mengapa wanita sebaiknya memasukkan biji-bijian ke dalam pola makan sehari-hari.

1. Kesehatan tulang

Wanita memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi setelah menopause.

Biji-bijian seperti wijen dan chia kaya akan kalsium, magnesium, dan fosfor, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang.

2. Kesehatan menstruasi

Mempraktikkan seed cycling, yaitu mengonsumsi biji-bijian tertentu pada waktu yang berbeda dalam sebulan adalah metode populer untuk mendukung naik turunnya kadar estrogen dan progesteron secara alami.

Ini dapat bantu mengatur siklus dan meredakan gejala PMS seperti kembung dan perubahan suasana hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Alasan Wanita Perlu Konsumsi Biji-bijian, Jaga Kesehatan Tulang hingga Jantung - Image
Kesehatan

6 Alasan Wanita Perlu Konsumsi Biji-bijian, Jaga Kesehatan Tulang hingga Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 21.06 WIB

5 Jenis Biji-bijian untuk Kesehatan Lebih Baik: Dukung Hormon, Kulit, Tidur, Tulang, dan Energi Anda - Image
Kesehatan

5 Jenis Biji-bijian untuk Kesehatan Lebih Baik: Dukung Hormon, Kulit, Tidur, Tulang, dan Energi Anda

Jumat, 27 Maret 2026 | 19.43 WIB

Menurut Numerologi, Wanita yang Lahir di 14 Tanggal Ini Diyakini Memiliki Aura Kepemimpinan - Image
Zodiak

Menurut Numerologi, Wanita yang Lahir di 14 Tanggal Ini Diyakini Memiliki Aura Kepemimpinan

Kamis, 9 Juli 2026 | 20.46 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore