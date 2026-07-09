Mengapa Gen Z Sering Merasa Cemas? Ini 7 Faktor yang Bisa Menjadi Penyebabnya

Ilustrasi orang yang cemas. (Freepik)
JawaPos.com - Generasi Z, yaitu kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mereka dikenal sebagai generasi digital karena sejak kecil sudah terbiasa dengan internet, perangkat pintar, dan berbagai platform media sosial.
Kemampuan beradaptasi dengan dunia digital menjadi salah satu keunggulan Gen Z. Namun, di sisi lain, kehidupan yang selalu terhubung dengan teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Paparan media sosial yang berlebihan, tekanan untuk meraih kesuksesan, kondisi ekonomi, hingga ketidakpastian masa depan dapat memengaruhi kondisi emosional mereka.
Berbagai faktor tersebut membuat sebagian anak muda lebih rentan mengalami rasa cemas dan khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dikutip dari AstroTalk, berikut tujuh alasan yang disebut dapat membuat Gen Z lebih mudah merasa cemas.
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1. Kewalahan dengan media sosial
Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Gen Z.
Menghabiskan waktu luang dengan menjelajahi platform media sosial mengakibatkan perbandingan dengan 'kehidupan sempurna' orang lain.
Ini menyebabkan keraguan diri, FOMO, dan isolasi.
2. Ketidakpastian ekonomi
Gaji yang stagnan, utang besar, dan pekerjaan ekonomi lepas yang tidak stabil membuat mereka merasa tidak yakin tentang ketidakstabilan ekonomi di masa depan.
Bahkan mereka takut tidak akan pernah memiliki rumah atau pensiun dengan nyaman.
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