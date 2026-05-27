7 Alasan Generasi Z Mudah Merasa Cemas dan Khawatir, Salah Satu Faktornya dari Media Sosial

JawaPos.com – Generasi Z merupakan kelompok yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Mereka dikenal sebagai generasi muda dengan pola pikir dinamis serta menjadi generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di era digital.

Kedekatan dengan teknologi membuat Gen Z sangat akrab dengan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada berbagai tantangan yang juga mereka hadapi.

Mulai dari kecanduan media sosial, tekanan ekonomi, hingga ketidakpastian kondisi global menjadi faktor yang kerap memicu rasa cemas dan kekhawatiran pada generasi ini.

Melansir Astrotalk, berikut tujuh alasan utama yang membuat Gen Z lebih mudah merasa cemas dan overthinking.

1. Kewalahan dengan media sosial

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Gen Z.

Menghabiskan waktu luang dengan menjelajahi platform media sosial mengakibatkan perbandingan dengan 'kehidupan sempurna' orang lain.

Ini menyebabkan keraguan diri, FOMO, dan isolasi.

2. Ketidakpastian ekonomi

Gaji yang stagnan, utang besar, dan pekerjaan ekonomi lepas yang tidak stabil membuat mereka merasa tidak yakin tentang ketidakstabilan ekonomi di masa depan.

Bahkan mereka takut tidak akan pernah memiliki rumah atau pensiun dengan nyaman.

3. Ketakutan terhadap perubahan iklim