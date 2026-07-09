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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.59 WIB

Hindari Kombinasi Ini, 5 Makanan yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersama Semangka

ilustrasi buah semangka. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah semangka. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kala cuaca panas seperti saat ini, banyak orang memilih buah semangka untuk menyegarkan dahaga.

Mulai dari nilai gizi dan waktu konsumsi hingga paduan yang tepat, semangka berperan penting dalam memenuhi kadar cairan di tubuh.

Meski begitu, ada baiknya hindari makanan tertentu bersama semangka agar tidak merusak kesehatan pencernaan Anda.

Dalam 100 gram semangka, terdapat 30 kalori, 91 persen air, 0,6 gram protein, 7,6 gram karbohidrat, 6,2 gram gula, 0,4 gram serat, dan 0,2 gram lemak.

Artinya, buah ini sebagian besar terdiri dari air dan hanya mengandung 7,6 persen karbohidrat.

Dilansir English jagran, berikut makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama semangka demi kesehatan pencernaan Anda.

1. Makanan tinggi protein

Mengonsumsi semangka bersamaan dengan makanan tinggi protein, seperti daging dan telur dapat menyebabkan kembung atau gangguan pencernaan.

Ini karena semangka dicerna dengan cepat, sementara protein dipecah secara berbeda.

2. Minum air putih segera setelah makan semangka

Editor: Setyo Adi Nugroho
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