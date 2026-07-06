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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.46 WIB

Bekerja dari Dalam, Ini 4 Pilihan Makanan yang Kaya Vitamin E untuk Menunjang Kesehatan Tubuh

Ilustrasi makanan kaya vitamin E. (Freepik) - Image

Ilustrasi makanan kaya vitamin E. (Freepik)

JawaPos.com - Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E merupakan salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nutrisi ini dikenal sebagai antioksidan yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan.

Selain itu, vitamin E juga membantu mendukung sistem kekebalan tubuh serta berkontribusi pada kesehatan mata dan jantung jika dikonsumsi secara seimbang.

Mengutip English Jagran, terdapat beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin E dan dapat menjadi bagian dari pola makan harian untuk mendukung kesehatan tubuh.

1. Kacang almond

Salah satu makanan vitamin E paling sehat dan alami adalah kacang almond.

Kacang almond kaya akan vitamin E, yang mendukung kesehatan jantung, memperbaiki tekstur kulit, dan meningkatkan fungsi otak.

2. Biji bunga matahari

Makanan kaya vitamin E lainnya adalah biji bunga matahari yang penuh antioksidan.

Ini bantu melindungi sel dari kerusakan, mendukung kekebalan tubuh, dan membuat kulit tampak berseri.

3. Bayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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