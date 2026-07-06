Bekerja dari Dalam, Ini 4 Pilihan Makanan yang Kaya Vitamin E untuk Menunjang Kesehatan Tubuh

Ilustrasi makanan kaya vitamin E. (Freepik)
JawaPos.com - Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E merupakan salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nutrisi ini dikenal sebagai antioksidan yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan.
Selain itu, vitamin E juga membantu mendukung sistem kekebalan tubuh serta berkontribusi pada kesehatan mata dan jantung jika dikonsumsi secara seimbang.
Mengutip English Jagran, terdapat beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin E dan dapat menjadi bagian dari pola makan harian untuk mendukung kesehatan tubuh.
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1. Kacang almond
Kacang almond kaya akan vitamin E, yang mendukung kesehatan jantung, memperbaiki tekstur kulit, dan meningkatkan fungsi otak.
2. Biji bunga matahari
Makanan kaya vitamin E lainnya adalah biji bunga matahari yang penuh antioksidan.
Ini bantu melindungi sel dari kerusakan, mendukung kekebalan tubuh, dan membuat kulit tampak berseri.
3. Bayam
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