10 Kebiasaan Orang yang Tetap Bisa Menikmati Berbagai Makanan Tanpa Khawatir Berat Badan Bertambah

Ilustrasi kebiasaan orang yang bisa makan apapun tanpa takut berat badan naik (freepik/wayhomestudio)
JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampak bebas menikmati makanan favoritnya, mulai dari makanan manis hingga hidangan berkalori tinggi, tetapi berat badannya tetap terjaga? Hal tersebut sering kali membuat orang lain merasa penasaran dengan kebiasaan yang mereka lakukan.
Kemampuan menjaga berat badan bukan hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga pola hidup dan kebiasaan sehari-hari. Beberapa orang memiliki rutinitas tertentu yang membantu mereka tetap seimbang meski sesekali menikmati makanan yang disukai.
Dilansir dari laman geediting.com, berikut sepuluh kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mampu menikmati berbagai makanan tanpa terlalu khawatir mengalami kenaikan berat badan.
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1. Mereka bergerak setiap saat, tidak hanya di tempat gym
Rahasia sebenarnya adalah gerakan kecil yang konstan, yang oleh para ilmuwan disebut NEAT (non-exercise activity thermogenesis).
Orang-orang ini mondar-mandir saat menelepon, berjalan kaki untuk membeli kopi alih-alih memesan makanan, dan lebih suka naiki tangga alih-alih naik lift.
Setiap ledakan kecil terdengar sepele, tetapi jika dilakukan dalam sehari, itu seperti menambahkan kelas kardio yang tak terlihat.
2. Mereka makan karena lapar, bukan karena bosan
Pernahkah Anda memperhatikan betapa mudahnya orang kurus menyingkirkan setengah kue mufin setelah mereka kenyang?
Mereka bukan manusia super, mereka hanya mendengarkan sinyal perut yang sebenarnya alih-alih menghabiskan sepiring makanan karena ada di sana.
3. Mereka menjaga camilan tetap terlihat, tapi porsinya kecil
Menyajikan makanan yang terlarang di tempat yang terlihat jelas akan membuatnya tidak terlalu terlarang, sehingga keinginan untuk memakannya pun mereda.
4. Mereka memuat protein dan serat di bagian depan
Mereka jarang memulai sarapan dengan kopi dan suasana hati yang menyenangkan. Mereka menyantap yogurt, telur orak-arik, atau smoothie yang kaya serat.
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