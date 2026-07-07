10 Kebiasaan Orang yang Tetap Bisa Menikmati Berbagai Makanan Tanpa Khawatir Berat Badan Bertambah

1. Mereka bergerak setiap saat, tidak hanya di tempat gym

Rahasia sebenarnya adalah gerakan kecil yang konstan, yang oleh para ilmuwan disebut NEAT (non-exercise activity thermogenesis).

Orang-orang ini mondar-mandir saat menelepon, berjalan kaki untuk membeli kopi alih-alih memesan makanan, dan lebih suka naiki tangga alih-alih naik lift.

Setiap ledakan kecil terdengar sepele, tetapi jika dilakukan dalam sehari, itu seperti menambahkan kelas kardio yang tak terlihat.

2. Mereka makan karena lapar, bukan karena bosan

Pernahkah Anda memperhatikan betapa mudahnya orang kurus menyingkirkan setengah kue mufin setelah mereka kenyang?

Mereka bukan manusia super, mereka hanya mendengarkan sinyal perut yang sebenarnya alih-alih menghabiskan sepiring makanan karena ada di sana.

3. Mereka menjaga camilan tetap terlihat, tapi porsinya kecil

Menyajikan makanan yang terlarang di tempat yang terlihat jelas akan membuatnya tidak terlalu terlarang, sehingga keinginan untuk memakannya pun mereda.

4. Mereka memuat protein dan serat di bagian depan