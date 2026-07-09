Tubuh Mulai Memberi Sinyal, Ini 5 Ciri Anda Terlalu Banyak Mengonsumsi Gula

JawaPos.com - Gula memang menjadi salah satu sumber energi yang dibutuhkan tubuh dan sering ditemukan dalam berbagai makanan maupun minuman sehari-hari. Namun, konsumsi gula yang berlebihan dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan apabila tidak dikontrol.

Saat asupan gula melebihi kebutuhan tubuh, berbagai perubahan dapat mulai muncul sebagai bentuk respons alami tubuh. Beberapa tanda tertentu bisa menjadi pengingat bahwa pola konsumsi gula perlu dikurangi agar kesehatan tetap terjaga.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanda yang menunjukkan bahwa Anda mungkin mengonsumsi terlalu banyak gula dan perlu segera membatasi asupannya.

1. Selalu mengidam gula

Salah satu tanda yang paling halus adalah jika Anda terus-menerus menginginkan gula, maka Anda mungkin mengonsumsi terlalu banyak gula.

Asupan gula yang tinggi dapat membentuk siklus dan membuat Anda menginginkan lebih banyak lagi.

Konsumsi berlebihan ini dapat langsung menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan tekanan darah, serta membuat tubuh Anda kekurangan nutrisi penting.

2. Kesehatan jantung

Ketika Anda makan atau minum terlalu banyak gula, insulin berlebih dalam aliran darah Anda dapat memengaruhi arteri di seluruh tubuh.