6 Tanda Pria Tidak Pernah Benar-Benar Serius, Simak dan Jangan Sampai Terlambat Menyadarinya!

Ilustrasi pria tidak serius dalam hubungan (freepik)
JawaPos.com - Menjalin hubungan asmara seharusnya menghadirkan rasa nyaman, aman, dan kepastian. Namun, tidak semua hubungan berkembang ke arah yang diharapkan.
Ada kalanya seseorang terlihat penuh perhatian di awal, tetapi seiring berjalannya waktu, tindakannya justru menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat membangun hubungan yang serius.
Banyak orang terjebak dalam hubungan yang tidak jelas karena lebih percaya pada kata-kata daripada tindakan.
Padahal, komitmen sejati biasanya tercermin dari konsistensi perilaku sehari-hari.
Seseorang yang benar-benar ingin membangun masa depan bersama akan berusaha melibatkan pasangannya dalam hidupnya, menghargai waktu, serta menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Di sisi lain, hubungan yang dipenuhi ketidakpastian sering kali memunculkan rasa cemas, kebingungan, dan kelelahan emosional.
Tidak sedikit orang yang terus mencari alasan untuk memaklumi sikap pasangan, berharap semuanya akan berubah dengan sendirinya.
Padahal, mengenali tanda-tanda sejak dini dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih sehat bagi dirinya sendiri.
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