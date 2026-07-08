Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.00 WIB

6 Tanda Pria Tidak Pernah Benar-Benar Serius, Simak dan Jangan Sampai Terlambat Menyadarinya!

Ilustrasi pria tidak serius dalam hubungan (freepik) - Image

Ilustrasi pria tidak serius dalam hubungan (freepik)

JawaPos.com - Menjalin hubungan asmara seharusnya menghadirkan rasa nyaman, aman, dan kepastian. Namun, tidak semua hubungan berkembang ke arah yang diharapkan. 

Ada kalanya seseorang terlihat penuh perhatian di awal, tetapi seiring berjalannya waktu, tindakannya justru menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat membangun hubungan yang serius.

Banyak orang terjebak dalam hubungan yang tidak jelas karena lebih percaya pada kata-kata daripada tindakan. 

Padahal, komitmen sejati biasanya tercermin dari konsistensi perilaku sehari-hari. 

Seseorang yang benar-benar ingin membangun masa depan bersama akan berusaha melibatkan pasangannya dalam hidupnya, menghargai waktu, serta menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.

Di sisi lain, hubungan yang dipenuhi ketidakpastian sering kali memunculkan rasa cemas, kebingungan, dan kelelahan emosional. 

Tidak sedikit orang yang terus mencari alasan untuk memaklumi sikap pasangan, berharap semuanya akan berubah dengan sendirinya. 

Padahal, mengenali tanda-tanda sejak dini dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih sehat bagi dirinya sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo Kamis, 9 Juli 2026: Kesabaran Membuka Peluang, Saatnya Percaya pada Proses dan Kemampuan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Kamis, 9 Juli 2026: Kesabaran Membuka Peluang, Saatnya Percaya pada Proses dan Kemampuan Diri

Kamis, 9 Juli 2026 | 01.55 WIB

Ramalan Zodiak Libra Kamis, 9 Juli 2026: Keseimbangan Membawa Keberuntungan, Saatnya Berani Mengambil Keputusan Penting - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Kamis, 9 Juli 2026: Keseimbangan Membawa Keberuntungan, Saatnya Berani Mengambil Keputusan Penting

Kamis, 9 Juli 2026 | 01.50 WIB

Ramalan Zodiak Leo Kamis, 9 Juli 2026: Karisma Memancar, Saat Tepat Menunjukkan Kemampuan dan Meraih Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Kamis, 9 Juli 2026: Karisma Memancar, Saat Tepat Menunjukkan Kemampuan dan Meraih Peluang Baru

Kamis, 9 Juli 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore