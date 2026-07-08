5 Gejala yang Menunjukkan Usus Mengalami Gangguan dan Perlu Diperhatikan

ilustrasi orang yang ususnya bermasalah. (freepik)
JawaPos.com - Sistem pencernaan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat berbagai organ, seperti lambung, usus halus, usus besar, serta jutaan mikroorganisme yang membantu proses pengolahan makanan menjadi sumber energi.
Ketika kondisi usus terjaga dengan baik, sistem ini tidak hanya membantu proses pencernaan, tetapi juga berperan dalam mendukung daya tahan tubuh, keseimbangan suasana hati, dan kualitas hidup secara umum.
Namun, fungsi usus dapat terganggu akibat berbagai faktor, mulai dari pola hidup yang kurang aktif, tekanan pikiran berkepanjangan, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Jika dibiarkan, gangguan tersebut dapat memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan.
Mengutip NDTV, terdapat lima tanda yang dapat menjadi petunjuk bahwa kesehatan usus sedang mengalami masalah, beserta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasinya.
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1. Perut kembung dan gas yang terus menerus
Penyebab utama kesehatan usus yang buruk adalah kembung dan gas yang berkepanjangan.
Hal ini terutama terjadi karena ketidakseimbangan bakteri usus, yang menghambat pemecahan makanan menjadi energi dengan benar.
Proses pencernaan secara keseluruhan menjadi lebih lemah, menyebabkan pencernaan yang buruk dan memengaruhi penyerapan nutrisi.
Untuk menghindari kembung dan gas, Anda bisa menambahkan probiotik ke dalam menu harian.
Selain itu, hindari konsumsi makanan olahan dalam jumlah berlebihan untuk menghentikan dampak negatifnya pada lapisan usus.
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