Bikin Sehat! 7 Camilan Enak yang Meningkatkan Kesehatan Usus, Wajib Anda Coba

Ilustrasi mejnaga kesehatan usus. (Istimewa)
JawaPos.com - Meskipun sebagian besar orang memperhatikan perencanaan sarapan, makan siang, dan makan malam, camilan sering kali diabaikan.
Ngemil berperan penting dalam diet seimbang karena bantu menjaga tingkat energi, mengurangi rasa lapar di antara waktu makan, dan berkontribusi pada asupan nutrisi secara keseluruhan.
Ketika memilih camilan, Anda bisa memberi tubuh nutrisi penting yang dapat meningkatkan pencernaan dan mendorong mikrobioma usus yang sehat.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih camilan kaya serat makanan, probiotik, dan nutrisi lain yang mendukung kesehatan usus.
Dilansir ndtv, berikut 7 camilan enak yang dapat meningkatkan kesehatan usus dan wajib Anda coba.
1. Kiwi
Buah kiwi kaya akan vitamin C dan serat makanan, yang bantu mendukung pencernaan.
Kiwi juga mengandung enzim seperti aktinidin yang dapat memecah protein, menjadikannya camilan yang bermanfaat untuk kesehatan usus.
Makan dua buah kiwi juga bisa meningkatkan frekuensi buang air besar dan melunakkan tinja, berkat serat dan enzim aktinidin.
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